Gafa lui Dăncilă. Cine o consiliază?

Să fi fost plătit în aur, un politician adevărat și cu o minte sănătoasă nu ar fi făcut o asemenea gafă, ca a doamnei Dăncilă: vizita la Internaționala Socialistă din New York, una dintre cele mai anti occidentale, anti capitaliste și profund anti democratice organizații globale. Un editorial de H.D. Hartmann.

Nu am să înțeleg niciodată cum premierul român Dăncilă iși alege consilierii politici sau de imagine. Despre consilierii săi din umbră, surse politice din România vorbesc de constitutirea unui adevărat grup de carmelengo, ascunși reprezentanți de agende care nu au nimic de a face cu o guvernare onestă și realistă a României. Tot felul de agenti comerciali, de afaceriști cu trecut încurcat, tot felul de auto declarați cunoscători ai jocurilor mondiale.

De data aceasta, doamna Dăncilă a dovedit imposibila sa capacitate culturala și educațională. Căci, miercuri, aflată la New York, aflând că nu are nici o șansă să se vadă cu vicele președinte american Pence, ca să își umple timpul, s-a dus la o întâlnire cu Internaționala Socialistă. Incredibilă acțiune. Căci această organizație, după cum este ea și definită este virulentă împotriva a două state, piloane a imaginii pe care cu mult efort, această doamnă Dancilă și-a construită. Internaționala Socialistă este porta voce a unora dintre cele mai prin virulente poziții împotriva SUA și a politicilor sale în lume. Aceeași organizație este și una dintre cele mai active organizații împotriva statului Israel, denunțând permanent politicilor sale.

Insolență sau dezvăluire naturală a adevăratelor intenții ale lui Dăncilă și grupului de consilieri aflați în spatele ei, nu pot să îmi dau seama. Două state pe care Dăncilă le-a curtat fără menajamente, ajungând practic să fie ridicolă, sunt țintele predilecte ale acestei organizații socialiste cu adânci legături istorice cu tote mișcările revoluționare ți anarhice comuniste din secolul XX. În epoca modernă această internțională a fost și este masiv finanțată de către grupurile americano-latine care promovează și apără dictaturi comuniste ca cea din Venezuela.

Sunt absolut sigur că drumul inexact și plin de gropi al acestei doamne la New York ne dezvăluie o stare de disperare. Fără jumătate de guvern, fără capacitatea de a își asigura votul parlamentar pentru o simplă remaniere și fără nici un fel de rezultate reale care să îi construiască o campanie prezidențială de substanță, doamna Dăncilă, în plin scandal dintre socialiștii lui Pelosi și linia politică a președintelui Trump se vede cu socialiștii la Națiunile Unite.

Cine i-a dat ideea a fost ori un mecena al falsului ori un mercenar simplu, în avans plătit. Sigur însă cel care i-a dat ideea nu a fost a avut în minte interesele primului ministru Dăncilă. Altfel o asemenea prostie politică, nimeni nu putea să propună unui prim ministru a cărei supraviețuire atârnă efectiv de bătaia vântului.

Internaționala Socialistă este o organizație simbol a stângii comuniste globale. Conform definiției oficiale The Socialist International (SI) este o organizație mondială a partidelor politice care încearcă să instituie socialismul democratic. Pe românește această organizație vrea să instituie în lume socialismul ca formă de guvernare. Fără capitalism, fără piață liberă, fără nici un fel de democrație liberală. O societate globală fără prea multe nuanțe. La șefia acestei organizații globale se află Luis Ayala (Chile) în funcția de secretar general și actualul președinte al organizației, fostul prim ministru al Greciei, George Papandreou (fiul unui legendar om politic grec, socialist și cunoscut pentru simpatiile sale față de URSS și a pozițiilor sale profund anti americane).

De altfel în poza oficial prezentată de către doamna premier, cei doi par foarte fericiți să îsi fi șters praful istoric marxist și antiamericanismul profund din prezent, de pe umeri, pentru a o primii. Această organizație are astăzi unele politici identice ca cele din perioada războiului rece. Cel puțin la nivel declarativ, aceasta alianță socialistă, după ce a trecut prin tot felul de mondializări sub umbrela Uniunii Sovietice, susține și astăzi gherilele marxiste peste tot în lume, susține doar guverne anti americane și profund anti capitaliste, promovează teoriile lui Marx despre egalitate.

După cum bine ne amintim aceste teorii au stat la baza definiției leniniste a luptei de clasă, provocând masacre la nivel planetar în țările aflate sub dominația partidelor comuniste din Europa, Asia sau America Latină. Dar cel mai grav aspect este că această organizație susține o propagandă permanentă și agresivă împotriva statului Israel. Din aceasta Internațională socialistă a făcut parte și celebrul Partid Laburist israelian, care a dominat decenii viața politică din acest stat. În 2018 acest partid, acum redus ca prezență politică s-a autosuspendat, după ce socialiștii cu care Dăncilă tocmai s-a intâlnit la New York au votat pentru susținerea celui mai amplu program internațional palestinian denumit BDS, adică boicotul total al oricărui interes (fie el politic, economic, de securitate) al statului Israel, incluzînd refuzul de a recunoaște capitala eternă a poporului evreu ca fiind Ierusalim.

Fiind perfect socialistă, doamna Dăncilă tocmai a uitat că susținea mutarea ambasadei României la Ierusalim, o mișcare politică declanșată de decizia SUA de a își muta ambasada (ceea ce s-a și întâmplat) dar vehement criticată de cei doi corifei ai luptei socialiste cu care dădea mâna voioasă. Cum se vor fi împăcat pozițiile sale pro israeliene cu vizita la adevrsarii oficiali și declarați ai acestui partener strategic nu am cum să înțeleg.

Și totuși, tocmai la această organizație Viorica Dăncilă se duce în vizită. Păi Dumnezeu să o mai înțeleagă, ori doamna este pro americană si pro Israeliană și atunci nu are ce căuta în jocul marxist al acestei organizații, ori prin prezența sa a anulat (din răzbunare femeiască că nu a fost băgată în seamă de către SUA sau simplă miopie politică) toate eforturile pe care le-a făcut pînă acum. Dăncilă a făcut o greșeală severă de opțiune prin această vizită, tocmai când Pelosi muta politic prin declanșarea procesului de destituire a lui Trump, tocmai când Partiul Democrat din SUA se mută agresiv pe eșicherul extremei stângi și a formulelor guevariste de propagandă. Tocmai cînd Trump denunța socialismul ca pericol la adresa democrației americane, tocmai cand Trump va declanșa campania sa electorală cerând votul poporului american pentru a se lupta cu socialiștii lui Pelosi, un prim ministru român se duce în vizită la inamic. Logica acestei politici chiar îmi scapă.

După ce a primit patru semnale naționale și internaționale dure pe plan politic, care o lasă practic fără substanță a puterii sale: 1. Victoria lui Kovesi; 2. Decizia CCR care practic o trimite in Parlament pentru a își valida guvernul monocolor; 3. Eșecul vizitei din SUA și 4. Eșecul Rovana Plumb, Viorica Dăncilă vizitează, la ONU, una dintre cele mai anti occidentale, anti capitaliste și profund anti democratice organizații globale. Sunt absolut convins că Internaționala Socialistă nu o va face președinte, pentru că tocmai acum am aflat adevărată culoare și adevăratele crezuri ale doamnei din Videle. Și ele sunt perfect anti-românești și contravin discursului său politic ipocrit din ultimul an. Să fi fost plătit în aur și o asemenea gafă un politician adevărat și cu o minte sănătoasă nu ar fi făcut. Iată ca doamna Dăncilă a făcut-o.