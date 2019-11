CTP răspunde dur după un atac al lui Vântu: "Sunteți un veleitar bombastic, fără talent"

CTP, răspuns pentru SOV

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a răbufnit la adresa lui Sorin Ovidiu Vântu după ce acesta l-a acuzat voalat că ar fi fost "slujbașul" său, plătit ani de zile de fostul patron al Realității. "Nu, domnule Vântu, n-ați reușit niciodată să mă înfigeți în insectarul dvs de colecționar și știu că asta vă roade", îi răspunde CTP.

"Aceasta era metoda dlui Vântu cu slujbașii săi. Îi angaja și plătea ca să poată să-i insulte când avea chef, să-i umilească, așa cum demonstrează stenogramele date publicității în epocă. Satisfacția și triumful său maxim de complexat cultural era să vadă inși cu pretenții intelectuale preș în fața lui. Ceea ce încearcă acum, tardiv și cu tupeul disperării, să facă și cu mine", scrie Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Într-un text intitulat "Nobelul lui Vântu", C.T. Popescu spune că "popularul postac al puşcăriilor", S.O. Vântu, a aruncat asupra sa "un jet de insulte „literaturizate", fecalo-flecar, cu damfuri freudiene" și i-a amintit de leafa pe care i-a plătit-o "ani în șir".

În replică, jurnalistul spune că nu a fost niciodată slujbașul "celebrului hoțoman":



"Nu am fost angajat al televiziunii Realitatea, cum nu am fost angajat al niciunei televiziuni, niciodată. În calitate de colaborator extern, am realizat, împreună cu Emil Hurezeanu, o emisiune de marcă a postului, „Cap și Pajură". Am apărut cu scurte comentarii la știri, când am fost invitat. În rest, nu am avut nicio treabă, nici cu redacția, nici cu conducerea postului. Cu Vântu nu am semnat nimic și nu l-am văzut vreodată la față în toți acei ani. El m-a sunat de două sau trei ori, ca să mă roage să revin la conducerea Clubului Român de Presă, „cu susținerea lui", să-mi propună să fiu director editorial al trustului Realitatea și ca să-mi spună că sunt un scriitor de geniu. Tot atunci m-a întrebat ce părere am de gândul care-l bântuie, să lase tot și să se apuce să scrie un roman cu care să ia premiul Nobel.

Banii pe care i-am câștigat la Realitatea sunt banii mei, munciți, mult mai puțini decât luau „bătrâneii" și „bebelușii" de top ai lui Vântu. Cât am lucrat acolo, personajul nu avea nicio condamnare. Am rupt unilateral colaborarea în 2007, când Vântu și-a manifestat public admirația față de curvăsăriile politice ale lui Dan Voiculescu. La rugămintea lui Emil Hurezeanu, am reluat-o în toamna 2008. Am rupt-o din nou, definitiv, în primăvara lui 2009, an electoral, când târârea postului de către Vântu în manoperele lui politice a devenit țipătoare".





În finalul tangențelor noastre pe această lume, nu am a vă spune decât că nu puteți să luați Nobelul, deoarece, în ciuda cărților pe care vi le-ați vrăfuit în cap, nu sunteți nimic altceva decât un veleitar bombastic, fără pic de talent literar".

