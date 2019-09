CTP n-a mai rezistat: "Să se dea cu capul de pereți!". Ce l-a enervat

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre modul în care polițiștii și procurorii din România au gestionat cazurile șocante ale fetelor care au fost sechestrate și ucise în ultimele luni.

"Mulți, mult prea mulți, dintre cei care poartă această uniforma – polițiști - sau care sunt procurori în România sunt și oameni. Acestor inși, pur și simplu, nu le pasă de copii, de femei, de oamenii agresați. E foarte dur ce spun acum. Noi, oamenii obișnuiți din țara asta care nu purtăm uniformă, am fost șocați, tulburați adânc, nu ne revenim de zile întregi după ce am văzut aceste atrocități petrecute sub ochii noștri.

Dumneavoastră credeți că la fel se întâmplă cu domnii aceștia? Nu, nu-i interesează. Dacă pe ăia de la Iași i-ar fi interesat vreo secundă: Domnule, am avut aici un agresor sexual foarte periculos față de copii, datoria noastră e să facem toate informările cu putință, să stabilim contactele. Nu i-a interesat. De ce? Pentru că nu le pasă de copii.

Credeți că vreunul dintre ei a vărsat vreo lacrimă pentru Luiza, pentru Alexandra, pentru Adriana? La fel ca Dăncilă, principala lor preocupare nu este imaginea lor și prestigiul lor în fața cetățenilor, nu. Este poziția lor în aparatul polițienesc: când avansează, când le crește salariul, când ies la pensie mai devreme și cu pensie mai mare. Puțin le pasă de copii, de femeile, de cetățenii, de oamenii nevinovați care mor în această țară, incapabili de căință.

Aia de la Iași ar trebui în clipa de față să se dea cu capul de pereți: Cum am putut să fac asta? La fel și cei care l-au lăsat să treacă prin frontieră", a explicat CTP la Digi.