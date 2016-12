Retrospectivă politică 2016. Cozmin Guşă: "Liviu Dragnea - premiant, Victor Ponta - repetent"

Cozmin Guşă, analiza lui 2016: "Liviu Dragnea - premiant, Victor Ponta - repetent"

Într-o amplă intervenţie la Realitatea TV, consultantul politic Cozmin Guşă a făcut o analiză minuțioasă a clasei politice şi a României din 2016. Acesta a tras un semnal de alarmă atât în ceea ce priveşte societatea civilă de la noi din ţară care "nu mai militează pentru libertăţi", cât şi în privinţa clasei politice, unde a identificat un "premiant", în persoana lui Liviu Dragnea, şi un "repetent" - Victor Ponta.

"Ca fraza generala pentru 2016, pastrandu-ne simtul umorului, pot spune ca, dupa doua randuri de alegeri, e evident ca, in Romania, lupta anticoruptie a infrant atat la locale, cat si la parlamentare. Cei care au castigat majoritatile in covarsitoare masura sunt cei care au avut un mesaj anti-DNA, oameni care au fost preocupati sa castige treptele de putere, pentru a se proteja de posibilele probleme in justitie, element pe care romanii nu l-au penalizat. E un paradox, desi s-a furat si se fura, miscarea anticoruptie nu a castigat din motiv ca nu are vectori carismatici care doresc sa lupte pentru o cauza. Lupta anticoruptie nu a fost credibila", a declarat Cozmin Guşă, la Realitatea TV.



Totodată, consultantul politic a facut o trecere in revista a principalilor vectori de putere.



"In 2016, Iohannis, in mod evident, mai ales dupa decizia de guvern tehnocrat, a avut posibilitatea unei consolidari din punct de vedere al credibilitatii si al autoritatii, care a continuat cu un regres la final, un regres al autoritatii si o zguduire a increderii publice, pentru ca cu presedintele s-a intamplat un lucru evident, a fost inselat clar de PNL, structura pe care a mizat, cat si de Ciolos, in mod evident, lucru care a devenit clar pe parcursul campaniei. Practic, entitatea politica - PNL, si cea guvernamentala, reprezentata de Ciolos, l-au pus pe o pozitie sa fie singur impotriva tuturor", a explicat Guşă.



"A doua entitate importanta, guvernarea Romaniei in 2016 - a fost timorata si nesincera. Asa cum Victor Ponta a ucis spiritul new generation in politica romaneasca, la fel si Ciolos si ai sai au ucis speranta romanilor ca o guvernare tehnocrata ne-ar rezolva problemele", a continuat acesta.



In ceea ce priveste Parlamentul, consultantul politic apreciaza ca acesta s-a intarit pe final de 2016. "Practic, Parlamentul a şomat in 2016. Singurul episod relevant a fost cel al demireii lui Zgonea", a punctat Guşă.



Intrebat cat de importante sunt partidele pe final de an, consultantul politic a replicat: "E o intrebare care-i framanta pe toti, si pe sustinatorii lor, o parte au stat acasa, ma refer la PNL, o parte s-au dus la munca - PSD. PSD a avut un episod minor. Prin ignorare, Dragnea si ai sai au minimalizat clar jocul lui Victor Ponta. Accidentul Ponta a fost unul minor. Un alt avantaj al lui Dragnea a fost si disparitia factorului Iliescu. Batranetea, bolile l-au pus in faza de non- combat, iar partidul a fost mai liber de balast."

"PNL a fost in zona de leadership si mercantili, si necinstiti. Campionii sunt Gorghiu si Blaga, Blaga, scos din ecuatie in ultima parte intr-un mod naiv pentru ca el apucase sa-si puna acolitii pe liste. UDMR au jucat nevinovat, dar vicleni. USR, cand s-a confruntat cu un sistem, au devenit dezamagitori. Desi au fost ajutati, nu au depasit un scor de doua cifre. Nu e o alternativa. ALDE a trait deloc spectaculos, parazitar, pe spatele PSD si a nevoii PSD de a sufoca dreapta. O strucrutura ciudata, cu multi oameni cu probleme in justitie. PMP a fost o pata de culoare, dar cu eforturi si rezultate penibile. Au fost carcotasul de serviciu, in stilul Vadim de pe vremuri, urmeaza epigonul lui Vadim, Basescu", a punctat consultantul.

În opinia sa, daca ar fi sa vorbim despre "personajele cu notorietate", "premiantul clasei" ar fi Liviu Dragnea. De cealalta parte s-art situa "repetentul", reprezentat de Victor Ponta, care "a cazut si s-a comportat penibil", ceea ce a marcat fidelizarea partidului in jurul lui Dragnea.

In continuarea analizei, consultantul politic s-a concentrat pe societatea civila din Romania. Astfel, acesta a atras atentia asupra unui aspect extrem de important, si anume faptul ca "foarte putina lume din societatea civila se mai misca natural".

"Implicarea serviciilor in societate a fost prea mare, a fost excesiva. Am vazut activitate doar cand Serviciile doreau miscari de strada. S-a virusat societea", a punctat Cozmin Guşă.

"Alina Mungiu, la nivelul societatii civile din Romania, a facut cele mai multe lucruri din ultimul an. Societatea civila a fost confiscata de fel de fel de idei. Nu vorbesc deloc aici de Soros, a fost o scenarista penibila, dar vorbesc de oamenii care chiar cred, care ies in strada cand au ceva de aparat si nu e pe agenda partidelor. Societatea civila din Romania nu mai militeaza pentru libertati", a mai spus Guşă.

Pe de alta parte, si Justitia a facut greselile ei, adauga consultantul politic. "Cand vorbim de Justitie, nu trebuie sa ne gandim la societatea civila, care nu poate sa aiba niciun rol la nivelul justitiei. Faptul ca la nivelul Justitiei s-au consumat probleme personale ne arata noua ca nici acolo lucrurile nu sunt cuşere, excesele de devoalare ale unuia ca Ghita sunt lipsite de credibilitate pentru ca Ghita a fost tartorele lui Ponta", atrage atentia consultantul politic.

Întrebat daca vede alt lider al Opozitiei in Romania, altul decat Traian Basescu, acesta a replicat: "Din pacate, spiritul in Romania a fost cam asa: dusmanul dusmanului meu e prietenul meu. Cum e posibil sa existe o asemnea deviza mai mult sau mai putin acceptata de cei care o practica?"