Condimentul minune care tratează aproape orice boală și distruge celulele canceroase

Trei denumiri pentru aceeaşi plantă: turmeric, şofran indian sau curcuma. Curcumina este substanţa responsabilă atât pentru culoarea galbenă şi aroma pregnantă, cât şi pentru proprietăţile sale terapeutice multiple, ce au fost descoperite, încă din Antichitate, de medicina tradiţională chineză şi cea ayurvedică indiană. În scop medicinal se folosesc mai ales pudra, infuzia de rădăcină şi tinctura.

Este întrebuinţat în alimentaţie, în vindecare şi în medicină ayurvedică, pentru a trata o serie de afecţiuni, de peste 4000 de ani.

Turmericul conţine curcuminoide, substanţe biologice active care se găsesc în curcumina şi care au proprietăţi antioxidante puternice. Acestea neutralizează efectele dăunătoare ale radicalilor liberi şi apară organismul de bacterii. Curcumina este cea care îi conferă turmericului superbă să culoare galben-portocalie, iar oamenii de ştiinţă îi atribuie acestei substanţe efectul medicinal vindecător. Se estimează că în 100 g de turmeric se află 3-5 grame de curcumina.

Turmericul este un antiinflamator natural cu proprietăţi antiinflamatorii excelente, reducând durerea cauzată de artrită sau osteoporoză. Folosit de secole în medicină ayurvedică drept remediu împotriva artritei reumatoide, un studiu efectuat de Colegiul de Medicină UĂ în 2006 confirmă într-adevăr efectul anti-artrită al turmericului. Totodată, turmericul poate contribui şi la reducerea inflamaţiei asociate cu astm. Adaugă o linguriţă de pudra de turmeric într-un pahar de lapte cald şi bea acest remediu eficient, scrie doctorulzilei.ro.

Turmericul are un conţinut mare de antioxidanţi, fiind un aliat de nădejde în lupta cu ridurile şi în prevenirea cancerului de colon, prostată şi a metastazelor. Acest efect, combinat cu acţiunea sa antiinflamatorie, face din el un tratament ieftin şi eficient al poliartritei reumatoide şi al bolilor inflamatorii intestinale (Boala Crohn şi colita ulcerativă). In india, unde turmericul este nelipsit din bucatarie si din alimentatie, prevalenta a 4 tipuri de cancer frecvente in Statele Unite (cancerul de colon, de san, cancerul la prostata si cancerul la plamani) este de 10 ori mai mica. De fapt, cancerul la prostata, un diagnostic pus frecvent barbatilor din Europa si din America, este rar in India.