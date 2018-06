Condimentul care îmbunătăţeşte semnificativ vederea

Daca purtati lentile de contact sau ochelari, intelegeti ce inseamna sa aveti vederea neclara. S-ar putea sa aveti nevoie de o noua prescriptie de mai multe ori, deoarece starea ochilor vostri se poate inrautati. Chiar daca purtati ochelari in fiecare zi, ei nu fac nimic pentru a va face mai buna vederea.

Un studiu recent a aratat ca sofranul va poate ajuta sa va imbunatatiti in mod natural vederea. In cadrul studiului, pacientii cu degenerescenta maculara care au consumat o dieta continand sofran au beneficiat de o recuperare a celulelor, ceea ce a dus la o vizibilitate imbunatatita.



Participantii au luat un supliment oral de 20 mg de sofran in fiecare zi timp de trei luni si au observat o imbunatatire semnificativa a functiei retiniene si a acuitatii vizuale.



