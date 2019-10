Codrin Ștefănescu ia în derâdere audierile: Numai Orban e fericit si râde continuu ca un tont

Fostul secrerat general al PSD Codrin Ștefănescu a ieșit la atac în timp ce audierile în Parlament sunt în desfășurare, acuzând „o tragedie, niciunul nu are habar de nimic”.

„Audierea ministrilor propusi in guvernul PNL a inceput! E tragedie! E nenorocire! Niciunul nu are habar de nimic. Sunt praf in tot si in toate. Se incurcā, transpirā si se bâlbâie cu totii la audieri. Numai Orban e fericit si râde continuu ca un tont”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Miniștrii propuși în Cabinetul Orban sunt audiați marți și miercuri în comisiile parlamentare de specialitate, între orele 9:00 și 15:00.

Până acum au trecut prin ”focurile” audierilor Marcel Boloș, ministrul propus pentru Fonduri Europene, Victor Costache, propus la Ministerul Sănătății, Florin Cîțu, propus ministru al Finanțelor.

Votul pentru învestirea noului Executiv este programat să aibă loc într-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14:00.