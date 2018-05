Coaja de ceapă îţi rezolvă probleme medicale grave. Cel mai bun remediu naturist

Ceapa este un aliment-medicament, adesea recomandata in cazul problemelor respiratorii, inclusiv tuse si raceala. Ceapa cruda poate fi utilizata si ca expectorant, iar siropul de ceapa este un remediu excelent impotriva tusei. In plus, flavonoidele si compusii din ceapa sunt benefici pentru inima, scad colesterolul, regleaza nivelul de zahar in sange si amelioreaza artrita.

In general, ceapa este un bun antioxidant. Efecte terapeutice extraordinare au insa si cojile ei. Infuzia din coji de ceapa are, printre altele, puternice proprietati tonice, diuretice, antimicrobiene si antispasmotice.



Iata cateva probleme de sanatate care pot fi tratatate cu coji de ceapa:



Spasme musculare



Daca aveti spasme musculare, o ceasca de ceai din coji de ceapa, consumata inainte de culcare, va amelioreaza problema si va ajuta sa aveti un somn linistt.



Gat rosu



In caz de congestie si durere la nivelul gatului, se prepara o infuzie din cateva coji de ceapa la o cana de apa fierbinte; dupa infuzare, solutia se strecoara si se foloseste cand este calduta pe post de gargara.



Tuse seaca



Se toarna doua pahare de apa fierbinte peste doua linguri de coji de ceapa maruntite si se fierbe la foc domol timp de 15 minute. Dupa ce se racoreste, solutia se strecoara si se bea cate un sfert de cana de trei ori pe zi, cu 30 de minute inainte de mesele principale.



Intarirea sistemului imunitar, dar si adjuvant in caz de gripa



Se amesteca o lingura de coji de ceapa maruntite cu o lingurita de pudra de radacina de lemn dulce si o mana de ace de pin (40 - 50 g), peste care se toarna 2 litri de apa fierbinte. Compozitia se fierbe timp de 20 de minute, se adauga apoi 2 linguri de macese zdrobite si se mai fierbe timp de un minut. Solutia se toarna intr-un termos, dupa 10-12 ore se strecoara si se tine la racoare, scrie bzi.ro. Se consuma cate un litru pe zi.