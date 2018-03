Circ. Comisia Iordache corectează legile justiţiei. Şerban Nicolae a lucrat noaptea la amendamente

Comisia Iordache se reuneşte astăzi, pentru a pune în acord cele trei legi ale justiţiei cu observaţiile formulate de CCR. Forul s-a reunit şi săptămâna trecută, dar au fost doar dezbateri generale pe cele trei legi, nu s-a dat niciun vot. Astfel, dacă se va aproba un amendament al PSD-ALDE, preşedintele va fi scos din procedura de numire a şefilor ICCJ. Comisia a decis să lucreze pană la ora 13.00 cu o pauză. Dezbaterile merg pe repede înainte, iar la început a fost o dispută între Florin Iordache şi Şerban Nicolae.

Şedinţa începe la ora 10.00, iar cea mai importantă decizie pe care trebuie să o ia comisia este procedura de numire a şefilor ICCJ. Astfel, dacă va fi aprobat amendamentul PSD, Klaus Iohannis va fi scos din procedură, iar şefii ICCJ să fie numiţi de CSM. Schimbarea ar urma să vină după ce în decizia Curtii 45/2018, judecătorii au subliniat că competenţa Preşedintelui României de a promova judecătorii, respectiv de a-i numi în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, încalcă competenţa constituţională a Consiliului Superior al Magistraturi:

Update 10.45. Are loc un schimb de replici între Şerban Nicolae, Iulia Scântei şi Florin Iordache:

"Îmi cer scuze că am lucrat până aseară, la ora 23.00, sper că nu am provocat modificări ireconciliabile", a spus Nicolae. În replică, senatoarea PNL a menţionat:"Apreciez efortul de noapte al domnului Serban Nicolae, era bine dacă o făcea in decembrie, când aveam timp". În stilul caracterisic, Nicoale a spus: "Mă deranja muzica".

Update 10.39 Comisia a trecut deja la Legea 317.

Update 10.36. Legea 304, privind organizarea judiciară, a fost deja votată!

O intervenţie a avut şi Stelian Ion, care a spus: "Nu sunt un fan al domnului Şerban Nicoale". Apoi, Stelian Ion a punctat că el şi-a notat 4 articole neconstituţionale din Legea 304, dar acum deja se dezbat 15 puncte.

Update 10.30. Alina Gorghiu solicită imperativ să ştie cine sunt autorii amendamentelor. Iordache a precizat că propunerile sunt ale PSD-ALDE, iar unele dintre ele sunt asumate şi de către UDMR.

Update. 10.15 Şedinţa a început cu întârziere, dar şi cu o dispută între Florin Iordache şi Şerban Nicolae. Astfel, Şerban Nicolae a cerut să fie dezbătute şi alte propuneri care exced observaţiilor CCR. Pe de altă parte, Florin Iordache nu a fost de acord: "Mulţumim, domnule Şerban Nicoale că ne daţi teme. Domnul Şerban Nicolae lucrează noaptea, pentru că ne-a trimis amendamentele aseară la ora 23.00".

Ce propune PSD: Şefii ICCJ, numiţi de CSM

Iată care este propunerea PSD.

"Preşedintele, vicepreşedinţii și președinții de Secție ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani și care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani", se arată în amendament.

Cum era articolul, înainte să fie trimis la CCR: şefii ICCJ, numiţi de preşedinte

În forma trimisă la promulgare, articolul stipula că şefii ICCJ sunt numiţi de preşedintele României.Iată forma:

„(1) Preşedintele şi vicepreşedinţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Preşedintele României, la propunerea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani și care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani". Totodată, preşedintele a fost scos şi din procedura de revocare a şefului ICCJ: "Revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedinților și președinților de Secție ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art.51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător".