Ciorbea, ironii la adresa şefei Curţii Supreme: Am avut o întâlnire extrem de pe întuneric

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat, sâmbătă, că a avut o întâlnire cu şefa Curţii Supreme „foarte privată şi extrem de pe întuneric”, făcând referinţă cu ironie la declaraţiile judecătoarei cu privire la o întâlnire a acesteia cu Valer Dorneanu, preşedintele Curţii Constituţionale. Cristina Tarcea, şefa ÎCCJ, a declarat, anterior, că a discutat cu Avocatul Poporului pe tema completelor de 3 judecători.

Avocatul Poporului a declarat că s-a întâlnit cu şefa Curţii Supreme, marţi, la Parlament, în comisiile ce vizau bugetul pe 2019.



„A fost şi foarte privată şi extrem de pe întuneric, între ghilimele. Marţi am fost chemat şi toţi care ţinem de, cu bugetele se dezbat de comisiile de specialitate şi am fost chemat toţi din domeniul să zic al justiţiei, într-un sens extrem de larg, la comisiile juridice din Parlament, plus comisiile constituţionale. Deci întâlnirea cu doamna Tarcea a avut loc de faţă cu 40-60 parlamentari şi de la putere şi opoziţiei, plus reprezentanţi ai mass-mediei şi ai altor instituţii. Altfe ne-am salutat, pentru că o ştiam pe doamna Tarcea de când mi-a fost studentă. Mi s-a părut firesc să ne salutăm şi să schimbăm câteva cuvinte. În rest, dacă dumneai consideră că am discutat într-un loc atât de privat sau crede cineva că în acest context se puteau discuta chestiuni secrete, sau care trebuie ascunse de opinia publică, poate să spună dumneai”, a afirmat Victor Ciorbea, sâmbătă, la un post TV.







Potrivit adevarul.ro, Victor Ciorbea a refuzat să precizeze dacă a fost au vorbit despre speţa completelor de 3 judecători: „Nu. Lăsaţi-o pe dumneai dacă are ceva de precizat în acest sens, doamna e cea mai în măsură să spună”.



Întrebat cu privire la declaraţiile şefei Curţii Supreme cu privire la întâlnirea avută cu preşedintele CCR, în sensul în care ar putea fi interpretate ca pe o avertizare, Victor Ciorbea a răspuns: „Am trecut în viaţă prin multe avertizări şi meteo şi de altă natură.Vreau să vă zic dacă e vorba de altădată că aş putea vorbi despre coincidenţe care vizează momentele actuale şi care se referă la aspecte din cele mai diverse zone. Da, vin întâmplător. Simple coincidenţe după părerea mea şi de la sistemul bancar, de la organe de anchetă şi de la instanţe judecătoreşti, dar altădată cred dacă e cazul, pentru că eu cred că sunt simple coincidenţe pentru moment”, a conchis Ciorbea.