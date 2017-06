Celulă de criză la Ambasada României după atacul terorist. Ce trebuie să știe românii din Londra

Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, a declarat că până la această oră nu se cunoaşte dacă printre victime se află şi cetăţeni români.

„Avem celulă de criza la nivel ambasadei. Comunicăm intre noi şi cu autoritatile britanice. Suntem in zona informaţiilor neconfirmate oficial. Metropolitian Police, care trebuie să dea anumite informaţii, nu a confirmat numărul de 7 morti pe care presa il vehiculează. Sunt informaţii care circula in special pe Twitter, pe retelele de socializare, dar nu exista un punct de vedere oficial. Nu am luat legătura cu Foreign Office, cu ministerul de Externe Britanic. Deocamdata la acel nivel nu exista date privind identitatea victimelor si ramane sa stam in legatura sa vedem in ce masura, Doamne fereste, printre victime se numara si catetani romani. Au fost trei incidente intr-un interval de o ora, intr-un perimetru destul de restrand sin centrul Londrei.”, a spus Dan Mihalache la Digi24, potrivit Mediafax.

Precizări ale ambasadei:

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord are în atenţie incidentele produse în noaptea de 3 spre 4 iunie la Londra. Misiunea diplomatică a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale, în vederea obţinerii unor date suplimentare, precum şi informaţii cu privire la identitatea victimelor.

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord monitorizează situaţia şi păstrează în permanenţă legătura cu autorităţile, fiind pregătită să acorde asistenţă consulară. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români că pot solicita asistență consulară la următoarele numere de telefon ale Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord: +44 20 76027328; +44 20 76029833; +44 20 76036694; +44 20 76025193; +44 20 7603 0572; +44 020 7602 2065.

Apelurile vor fi preluate în regim de urgență de către operatorii Call Center, din cadrul Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

Totodată, Ambasada României la Londra poate fi contactată şi pe numărul de urgențe consulare +44 7738716335.