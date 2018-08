Cele 12 secrete sacre ale zodiilor. Cum se abat de la adevărul astrologic

Uneori ne abatem de la adevarul astrologic si calea cea buna, ratacind pe carari care nu ne sunt tocmai prielnice din punct de vedere emotional, intelectual si spiritual. Gresim cu totii, tocmai pentru a ne putea corecta ulterior.

Descopera care este greseala sacra a zodiei tale conform astrologiei europene:



Berbec



Greseala sacra a Berbecului este aceea de se lasa prada bravadei si fanfaronadei in detrimentul unei dorinte intrinseci de a straluci si a se face remarcat. Pacatul nu este dorinta, ci calea. Berbecul are tendinta de a o apuca pe carari gresite, fiind dispus uneori sa faca orice, chiar si sa calce peste cadavrele celorlalti, pentru a-si atinge scopurile sale pamantesti.



Taur



Greseala sacra a Taurului este aceea de a se lasa cu totul acaparat de latura materiala a vietii in detimentul aspectului spiritual. Taurul este atasat de ideea de confort si de trai bun, iar in goana sa dupa ele isi iroseste adesea toate resursele. De multe ori, isi da seama prea tarziu ca nu s-a bucurat la timpul potrivit de nimicurile frumoase si gratuite ale vietii.



Gemeni



Greseala sacra a nativilor Gemeni este aceea de a nu fi fideli lor insisi in sensul in care trateaza totul, chiar si propria persoana, cu diletantism. Pacatul lor in care cad adesea este superficialitatea. Aceasta greseala le aduce fericirea temporara, insa pe termen lung vor constata ca au lasat sa treaca pe langa ei insasi esenta vietii.



