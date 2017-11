Ceaiuri care te ajută la slăbit. Trebuie să ai aceste plante în casă!

O ceasca de ceai aburind si aromat reprezinta solutia naturista pentru calmarea durerilor in gat si scaderea febrei, in caz de raceala. Plantele insa pot mai mult de atat. Daca ai intrat in lupta cu kilogramele, unele plante iti pot fi aliat de incredere. Din ele poti face ceaiuri care ajuta la slabit si care iti regleaza metabolismul, odata cu pierderea in greutate.

Iata patru ceaiuri care ajuta la slabit, fiecare dintre ele avand proprietati individuale spectaculoase pentru corp, de la reducerea poftei de mancare pana la intensificarea arderii grasimilor in corp.



In plus, urmatoarele plante medicinale pot avea efecte pozitive in afectiunile cardiace si diabet. Bea zilnic trei cesti de ceai neindulcite, din cate o lingurita sau un pliculet de ceai la o ceasca de apa.



1. Ceaiul verde, inamicul grasimii abdominale



Inainte de un antrenament fizic, poti contribui la “topirea” grasimii savurand o ceasca de ceai verde. Un studiu recent, efectuat pe durata a trei luni, sugereaza ca participantii care au consumat zilnic intre trei si cinci cescute cu ceai si au facut aproximativ o jumatate de ora de efort fizic intens au slabit zilnic pana la un kilogram. Efectul s-a datorat compusilor din ceaiul verde, catechinele, care actioneaza in special asupra tesutului adipos abdominal. Catechinele maresc si capacitatea ficatului de a transforma grasimea in energie.



