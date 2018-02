Cea mai sănătoasă mâncare în post. Previne cancerul și protejează vasele de sânge

Bulgurul denumeşte un amestec de boabe de grâu măcinate mare. Cu toate că bulgurul poate conţine mai multe tipuri de grâu, de obicei este din grâu tare. Acesta este un ingredient ce se găteşte la fel ca orezul sau cuscusul, dar are valori nutriţionale mai mari.

Pentru a-l folosi, bulgurul se lasă la înmuiat în lichid minimum o oră şi jumătate (de preferat două ore), iar apoi este gata pentru consum. Se poate înmuia în apă, supă de legume, suc de roşii sau alte lichide, în funcţie de reţeta pentru care se pregăteşte.

E un ingredient potrivit pentru cei care preferă regimul vegetarian, fiind uşor de folosit în reţete. Are un conţinut de fibre, proteine şi vitamine mai mare decât orezul alb şi un indice glicemic scăzut, fiind bun şi în diete.

Bulgurul contribuie la reglarea naturala a greutatii și în prevenirea constipatiei. Minerale esentiale, precum magneziul, fierul sau potasiu, sunt de trei ori mai multe in bulgur, decat in paste si orezul alb, asigurand o buna functionare a organismului. Sunt prezente vitaminele B6 si B9, avand rol important in metabolizarea alimentelor si prevenirea scaderii nivelului de homocisteina, un aminoacid care protejeaz vasele de sange.

Consumul de bulgurul prezinta un risc mai mic de dezvoltarea maladiilor cardiovasculare, contribuie la prevenirea cancerului si la cresterea viteza tranzitului in mod natural.