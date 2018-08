Ce se întamplă în organismul tău dacă consumi apă caldă cu miere şi lămâie

O zi excelenta ar trebui sa inceapa, fara doar si poate, cu un pahar de apa cu miere si lamaie, intrucat are numeroase beneficii pentru sanatate si, mai mult de atat, te va ajuta sa scapi de kilogramele in plus.

Mierea este, fara doar si poate, un produs 100% organic cu proprietati extraordinare pentru sanatatea corpului uman, fiind o sursa importanta de enzime, antioxidanti si zaharuri naturale. In plus, mierea de albine are proprietati antiseptice, antiinflamatoare si laxative care previn si combat diverse afectiuni. De asemenea, apa este esentiala pentru organismul uman, fapt pentru care aceasta combinatie simpla este o adevarata comoara pentru sanatate.



Asadar, consuma in fiecare dimineata, pe stomacul gol, un pahar de 250 de ml cu apa amestecata cu o lingura de miere, dar si cu o lamaie stoarsa.



Daca vei respecta acest truc, iti vei intensifica arderile si, de asemenea, vei reusi sa slabesti. Ba mai mult, apa cu miere este recomandata pentru imbunatatirea digestiei, intrucat are proprietati antiseptice, ce sunt benefice pentru stomac, scrie lyla.ro.