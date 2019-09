Ce reacție a avut CTP la adresa Simonei Halep!

Cristian Tudor Popescu a făcut o comparație între Simona Halep și Bianca Andreescu, menționând că "Simona este o întâmplare fericită", în timp ce "Bianca este un produs de top", după ce jucătoarea canadiană de origine română a devenit campioană la US Open.

CTP a spus despre Simona Halep că "este o întâmplare fericită" și că "mereu la Simona am avut o temere ascunsă".

"Simona e o întâmplare fericită, s-a făcut singură, cu familia ei, în vreme ce Bianca e un produs de top al unui sistem clar. Acolo s-a investit la nivel de federație, de stat, într-un program cu mai multe jucătoare și se vede pe ea, se vede ce are în spate, siguranța cu care spune: am ajuns aici să joc cu legenda Serena nu întâmplător, ci pentru că am muncit enorm, am știut ce fac și acum înteleg foarte bine ce mi se întâmplă.

Nu e Ostapenko, peste care da un Grand Slam și după umblă zăpăcită ca un câine lovit de tiruri. E o jucătoare care a știut exact ce are de făcut, programul, munca și rezultatul la care va ajunge, lucruri care la noi nici nu e cazul să le pomenim", a spus Cristian Tudor Popescu, potrivit digi24.ro.

"Uitându-mă la fata asta de 19 ani, dacă ma gândesc la sentimentul pe care mi l-a dat Simona mereu, imposibil să mi-l reprim, cu toată bucuria uriașa de la Roland Garros, la Wimbledon, mereu la Simona am avut o temere ascunsă în spatele mingii: oare va câștiga, oare vraja, minunea asta, întâmplarea asta extraordinară pe care o reprezintă Simona - pentru că e o întâmplare de basm pentru România - oare nu se va risipi?", a adăugat CTP.

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a câștigat finala de la US Open, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams, cu scorul de 6-3, 7-5.