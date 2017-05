Ce beneficii umitoare ascunde "carnea săracului". Fasolea verde face minuni pentru organism

Pe vremuri, fasolea verde era denumita "carnea saracului", datorita continutului mare de proteine. Aceasta este originara continentului american, fiind adusa de catre spanioli in secolul al XVI-lea in Europa.

Fasolea verde aduce numeroase beneficii organismului nostru, putand fi consumata si preparata in diverse moduri.

Are un continut bogat de proteine si fibre, o serie bogata de vitamine, atat liposolubile cat si hidrosolubile (vitamina A, provitamina A (beta caroten), gama din complexul de vitamine B, vitamina C, vitamina K), minerale (calciu, fier, potasiu, magneziu, cupru, chiar si fosfor etc.) si acizi grasi omega 3.

Fasolea verde contine o cantitate foarte mare de apa (circa 90%) si este o sursa buna de acid folic (care previne defectele tubului neural ale fatului) si care, impreuna cu vitamina B12, este esential pentru sinteza ADN-ului si pentru diviziunea celulara.

Iata mai jos ce beneficii au pastaile de fasole verde pentru sanatate:

-Pastaile de fasole verde protejeaza sistemul cardiovascular, datorita continutului de antioxidanti. De asemenea, studiile au demonstrat ca aceasta ajuta si la reglarea nivelului de colesterol din corp;

-Pastaile de fasole verde sunt recomandate in curele de slabire. Acestea au rol diuretic, previn retentia de apa si faciliteaza eliminarea toxinelor, fiind mai usor de digerat. Au putine calorii (doar 31 kcal per 100gr) si un continut relevant de fibre alimentare (3,4 gr in 100 gr de fasole), aceasta leguma este un aliment optim pentru pierderea in greutate, dar si pentru o mai buna digestie;

-Pastaile de fasole verde ajuta la imbunatatirea circulatiei sanguine

