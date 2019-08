Cazul Caracal: Procurori, judecători și șefi de Poliție din Dolj și Olt petrec, în plin scandal

În plin scandal legat de crimele de la Caracal, procurori, judecători și șefi de Poliție din Dolj și Olt au fost filmați la o petrecere privată, pe un ponton de lux, pe Clisura Dunării. Clipul a stârnit un val de furie. Potrivit Cancan, imaginile au fost surprinse la o săptămână de la descoperirea atrocităților din Caracal.



Cei care petrec de mama focului într-o locație de lux, pe Dunăre, sunt sefi de poliție și procurori din Dolj și Olt, potrviti cancan.ro. Motivul pentru care imaginile au devenit virale și au stârnit un val de comentarii negative este acela că petrecerea a avut loc pe 3 august, în plină tragedie legată de răpirea și uciderea adolescentelor din Caracal.

Contatcta de Cancan, procurorul care a organizat petrecerea a explicat că și-a serbat ziua de naștere și că o parte din informațiile apărute în presă sunt exagerări sau neadevăruri.

„Pe 5 august am împlinit 40 de ani, iar pe 3 august mi-am sărbătorit ziua, la Dubova, însă departe de restul lumii, la 300 de metri de mal. Pe barcă nu au fost dame de companie, ci doar partenerele de viață ale apropiaților mei și câteva dansatoare, angajate ale organizatorilor. Mai mult decât atât, costul băuturilor s-a ridicat la 5-6.000 de lei, iar jumătate din cei 20 de invitați prezenți nu au consumat alcool. În plus, spre finalul petrecerii ne-am udat cu apă, în glumă, (...), așa cum se observă și pe filmare. Este prima oară în viața mea când îmi serbez ziua cu o petrecere de genul acesta, am avut în jur de 20 de invitați”, a declarat procurorul.

Filmulețul incredibil cu procurorii, judecătorii și șefii de poliție de la Dolj și Olt a apărut pe pagina de Facebook “Observ tot”.