Căutări dramatice la Brăila, după ce o fetiță ar fi dispărut în Dunăre

Scafandrii au reluat duminică căutările unei fetițe de 10 ani, care ar fi dispărut în apele Dunării, scrie Realitateadebraila.net.

Duminică dimineața au fost reluate căutările pentru fetița de 10 ani posibil înecată în Dunăre. În zona în care fata a intrat în apă sunt curenți mari, iar adâncimea este între 5 și 9 metri.

Incidentul a fost semnalat autorităților sâmbătă seară. Un apel la 112 a anunțat un posibil înec al unei fetițe în vârstă de 10 ani în zona localității Tufești, într-o zonă greu accesibilă cu autovehiculele.

La fața locului s-au deplasat scafandri de la ISU Dunărea Brăila și un echipaj SMURD. Elicopterul SMURD a survolat zona.

La ora 21.00 echipajele ISU și SMURD s-au retras.

Potrivit unor informații citate de Debraila.ro, fetița intrase în apă împreună cu o prietenă. Un pescar aflat in apropiere a vazut ca minorele se zbateau in apa, moment in care a sarit sa le salveze, insa a reusit sa o aduca la mal doar pe una, cealalta fiind „furata” de curenti.