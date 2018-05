Senatoarea PNL Carmen Hărău, prima reacţie după acuzaţia ANI de incompatibilitate

Carmen Harau, in incompatibilitate

Carmen Hărău, senatoare PNL de Hunedoara, a intrat în vizorul ANI după ce ar fi deţinut mai mulţi ani, simultan, calitatea de ales şi funcția de cenzor supleant la o firmă privată.

Carmen Hărău a explicat la Realitatea TV că la momentul în care intrat în politică, în 2012, calitatea de cenzor supleant epirase de ani de zile.

"Eu în 2012 am venit în politică din zona antreprenorială, am avut mai multe societăţi comerciale. În legătură cu această poziţie de cenzor supleant, la momentul la care am intrat în politică, cenzoratul acesta exprirase de doi ani. Inspectorul ANI ori nu a observat, nu pot pune la îndoială buna sa credinţă, dar nu a văzut că acel cenzorat expirase. E o problema care ar fi putut fi lămurită dacă inspectorul ANI ar fi fost mai atent, eu, fără discutie, nu am nicio emoţie", a declarat Carmen Hărău la Realitatea TV.

Carmen Hărău este acuzată de incompatibilitateîn perioada 2012-2017. Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că Carmen Hărău s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 – 21 decembrie 2016, întrucât a deținut simultan calitatea de deputat și funcția de cenzor supleant la Ameritech SA.

De asemenea, Carmen Hărău s-a aflat în incompatibilitate și în perioada 21 decembrie 2016 – 05 mai 2017, întrucât a deținut simultan calitatea de senator și funcția de cenzor supleant la aceeași societate comercială, se arată într-un comunicat ANI.

Întrucât Carmen Hărău nu a menționat în declarațiile de interese depuse în calitate de deputat și de senator funcția de cenzor supleant la Ameritech SA, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații prevăzută de dispozițiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Potrivit dispozițiilor art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003, „Calitatea de deputat și senator este, de asemenea, incompatibilă cu: [...] cenzor la societățile comerciale [...]".

Carmen Hărău a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Carmen Hărău nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat [...] încălcarea obligațiilor legale privind [...] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective [...]".

„Persoana [...] față de care s-a constatat [...] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică [...] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului".