Când se altoieşte lămâiul. Sfaturi pentru o înflorire rapidă

Multi oameni cred ca altoirea citricelor este mai dificila decat este de fapt pentru ca altoiesc la momentul nepotrivit, iar lastarii se usuca si mor inainte ca grefa sa se vindece.

Timpul ideal al anului pentru a altoi citrice depinde de climatul local. Temperatura la care ranile citricelor se vindeca cel mai bine este intre 21 ° C si 29 ° C. In mod ideal, citricele ar trebui sa fie altoite atunci cand se prognozeaza temperaturile din acest interval.



Astfel, altoirea lamaiului se face cel mai bine intre mai si august. Inainte de altoirea lamaiului cu o saptamana, acesta se uda bine, pentru ca seva sa fie abundenta si altorirea sa se faca mai repede, iar cu 3 saptamani inainte se pune ingrasamant cu sodiu, pentru despinderea cojii.



