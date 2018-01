Cabinetul Dăncilă. Noul program de guvernare. Promisiunile sortite din faşă EŞECULUI / Inquam Photos / Octav Ganea

Întârzieri în aplicarea noului program de guvernare! Cele mai aşteptate promisiuni au fost amânate, oficial, cu un an. Este vorba despre reducerea TVA la 18% sau despre accesarea creditelor la dobândă zero, pentru tinerii sub 26 de ani. În plus, pentru eliminarea impozitului pe dividende, Guvernul nu mai dă un termen clar: fie când o fi! În programul de guvernare sunt menţionate şi promisiuni greu de pus în practică: construirea a 8 spitale regionale sau 50.000 de locuri de muncă noi în sănătate, până în 2020. Noul program de guvernare a fost publicat pe site-ul Parlamentului şi poate fi ACCESAT AICI.

Social-democraţii promiteau că, de la 1 ianuarie anul acesta, românii vor avea mai puţine poveri fiscale. În noul program de guvernare, bunăstarea s-a amânat cu un an.



Pe listă apar următoarele promisiuni: TVA redus de la 19 la 18%, maximum 50 de taxe şi tarife aplicabile în România, credite de 40.000 de lei, fără dobândă, pentru tinerii de până în 26 de ani şi impozit zero pentru medici. Toate aceste beneficii ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie anul acesta.



În plus, creşterea pensiei minime de la 520 la 640 de lei a fost amânată cu 6 luni, dar acest lucru a fost stipulat deja într-o Ordonanţă de Urgenţă adoptată de Guvern.



Pe de altă parte, Guvernul Dăncilă nu se mai angajează să majoreze punctul de pensie în anumite luni calendaristice şi indică doar anul. Acesta va ajunge la 1.775 de lei în 2020, de la 1.100 în prezent.



Dividendele vor fi neimpozitate la sfântul-aşteaptă! În vechiul program de guvernare, termenul era 1 ianuarie anul acesta. În noul document, nu mai apare niciun termen.



Primarilor li se promit mai mulţi bani, din 2019. Cota defalcată din impozitul pe venit va creşte de la 73 la 100%.



În programul de guvernare sunt menţionate şi promisiuni greu de pus în practică: construirea a 8 spitale regionale sau 50.000 de locuri de muncă noi în sănătate, până în 2020.

Ce prevede noul program de guvernare la capitolul JUSTIŢIE: blocarea abuzurilor din partea sistemului judiciar, remedierea situaţiei din penitenciare



Modernizarea legislaţiei privind sistemul judiciar, pentru a impiedica "apariţia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului", ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare în actualul mandat al Comisiei Europene, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor din penitenciare sunt câteva dintre obiectivele stabilite în Programul de guvernare al Cabinetului Dăncilă.



"Avem in vedere modernizarea legislatiei privind sistemului judiciar, astfel incat acesta sa fie asemanator cu cele din statele membre ale UE, impiedicand astfel aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului. (...) Vom aplica de indata deciziile CCR care nu au fost preluate in legislatia romaneasca si vom transpune prevederile din directivele europene", se spune in Programul de guvernare.



De asemenea, Guvernul vrea sa instituie un mecanism de dialog permanent intre reprezentantii celor trei puteri: legislativa, executiva si judecatoreasca, iar pentru indeplinirea acestei masuri va fi semnat un memorandum "cu forme concrete de lucru".

