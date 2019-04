Butoiul cu pulbere a explodat în Venezuela. Reacția violentă a lui Putin

Anunţul lui Juan Guaido a fost făcut dintr-o bază militară de lângă Caracas. Alături de Guaido a apărut şi un alt opozant eliberat de soldaţi din arestul la domiciliu.

Clipul video a provocat reacţia imediată a Guvernului de la Caracas. Ministrul Apărării a denunţat o tentativă de lovitură de stat, iar soldaţii din tabăra lui Guaido au fost caracterizaţi drept trădători. Iar Guaido şi susţinătorii lui au ajuns ţinta gazelor lacrimogene.

Martorii spun că armata a folosit muniţie de război împotriva civililor care îl susţineau pe Guaido.

Imediat, au venit şi reacţiile de pe plan extern. Guvernul american a anunţat că susţine operaţiunea lui Juan Guaido, pe care îl recunoaşte drept preşedinte. În acelaşi timp, preşedintele Boliviei a acuzat Washingtonul că vrea să provoace haos şi violenţe în Venezuela.

În contextul situaţiei tensionate din Venezuela, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a convocat o reuniune de urgenţă a Consiliului Naţional de Securitate.

Opoziţia din Venezuela, condusă de Juan Guaido, recurge la acte de violenţă, a acuzat marţi Ministerul rus de Externe, în timp ce preşedintele Vladimir Putin a convocat o reuniune de urgenţă a Consiliului Naţional de Securitate, transmite Mediafax.

"Opoziţia radicală din Venezuela a recurs încă o dată la metode violente de confruntare. În loc să rezolve pe cale paşnică disputele politice, liderii opoziţiei din Venezuela au încercat să amplifice conflictul, să provoace perturbări ale ordinii publice şi confruntări cu forţele de ordine", a transmis marţi seară Ministerul de Externe de la Moscova, citat de agenţia Reuters.

BREAKING NEWS: Pro Maduro forces run over protesters in Caracas, Venezuela with military tanks. pic.twitter.com/IOF4ZTaUtU