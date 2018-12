Bugetarii nu vor mai fi plătiți pentru munca suplimentară până în 2021

Bugetarii nu vor mai fi platiti pentru munca suplimentara pana in 2021. Ordonanta ce proroga termenul pentru plata orelor suplimentare in 2021 este cu un puternic iz neconstitutional.

Ordonanta de Urgenta denumita si eufemistic ordonanta pentru taxa pe lacomia bancilor nu a adus doar modificari in sectorul bancar si financiar, dar a si prorogat anumite termen ce tin de munca suplimentara in sectorul bugetar si astfel, ordonanta de urgenta 90 din 06, decembrie 2017, care implementa ca pentru anul 2018 NU se vor mai plati orele suplimentare, a fost prelungita pana in 2021 prin ordonanta de urgenta supranumita si ordonanta data pentru implementarea taxei pe lacomia bancilor.



Pe langa lupta nesfarsita cu sistemul bankstersk din Romania, au trecut aproape neobservate mici modificari ce au iz de neconstitutional.



Ma refer aici la faptul ca, pana in 2021, sistemul bugetar este lipsit de orice fel de posibilitate de a fi platit pentru orele suplimentare pe care le presteaza iar pana in 2019 doar o parte din sistemul bugetar are aceasta facilitate.



Nu as fi sesizat acest lucru daca era vorba despre o lege trecuta prin Parlament si daca nu in 2017 s-ar fi instituit fix aceeasi masura de neplata pentru orele suplimentare si tot prin OUG.



Mai pe scurt, bugetarii (cu anumite exceptii) nu vor mai primi bani pentru orele suplimentare, ci vor primi libere (lucru total in contradictie cu legea actuala si anume 153-din 2017).



Citește continuarea pe site-ul indrumari-juridice.eu.

Un articol scris de Avocat Cuculis Adrian.