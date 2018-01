FOTO EXPLICATIE: Boala silenţioasă care îţi distruge oasele

Sanatatea este foarte importanta si ar trebui sa avem mare grija la semnalele pe care corpul nostru ni le trimite ca semnal de alarma. In prezent, majoritatea oamenilor se confrunta cu rupturi ale oaselor sau cu probleme ale oaselor si articulatiilor, in general. De cele mai multe ori, apar rupturi ale oaselor in urma unor traumatisme relativ usoare, care in mod normal nu ar provoca neaparat distrugerea completa a oaselor.

Ce oase afecteaza osteoporoza?



Aceasta boala afecteaza toate oasele corpului uman, insa cu precadere oasele soldurilor, ale incheieturilor si ale coloanei vertebrale. Aceste oase ajung sa se deformeze daca persoana sufera de aceasta boala. Osteoporoza la coloana vertebrala poate cauza o multime de probleme grave in randul femeilor, scrie bzi.ro.



O astfel de fractura de poate efectua in urma unor activitati pe care le facem zi de zi. De exemplu, urcatul scarilor sau ridicatul obiectelor grele. Osteoporoza este o boala care desi se intalneste mai mult in randul femeilor, barbatii o pot avea si ei.



Iata are sunt simptomele acestei boli:



- de cele mai multe ori, osteoporoza este un timp indelungat asimptomica, adica fara simptome.

- primul simptom este, de obicei, durerea aparuta in urma unei fracturi. Desi exista si fracturi nedureroase, acestea sunt cele mai periculoase pentru a raman nediagnosticate. Nu te doare, deci nu mergi la doctor.

- fracturile coloanei vertebrale pot cauza mari dureri. Aceste dureri din din spate, catre partile laterale. Fracturile repetate, prin tasare, de la acest nivel vor cauza in timp dureri cronice de spate. Vor exista si scaderi in inaltime, curburi ale coloanei vertebrale, cocoasa, din cauza colapsului vertebrelor.

- fracturile de sold apar cel mai adesea in urma cazaturilor.