De ce este bicarbonatul de sodiu praful magic pentru frumuseţea ta

Bicarbonat de sodiu

FOTO: BZI.ro

BICARBONAT DE SODIU. Foloseşti bicarbonatul de sodiu doar în bucătărie? Faci o mare greşeală! Află că bicarbonatul are numeroase beneficii în afara ariei de gătit. Iată câteva dintre minunile realizate cu ajutorul acestei substanţe, scrie csid.ro.

BICARBONAT DE SODIU. Scrub pentru tot corpul! Da, este posibil, cu doar trei ingrediente simple, printre care, bineînţeles şi eroul nostru, bicarbonatul! Amestecă patru linguri de fulgi de ovăz cu puţină apă caldă şi cu 2 linguri de bicarbonat şi uite asa vei obţine un scrub benefic pentru fiecare părticică din corpul tău!



Preludiu pentru manichiură? Freacă-ţi unghiile cu o periuţă îmbibată în bicarbonat pentru o exfoliere a unghiilor ca la carte! Fă asta înainte de fiecare aplicare a ojei şi vei observa imediat efectele!



Scapă de excesul de sebum din părul tău cu un truc cât se poate de simplu! Adaugă o linguriţă de bicarbonat cantităţii de şampon cu care te speli regulat, şi masează bine scalpul. Bicarbonatul are un efect abraziv asupra părului tău şi, astfel, vei obţine un păr mai curat îmediat!



Bicarbonat sau deodorant? Da, ai auzit bine. Patru linguri de bicarbonat amestecat cu aproximativ 10 picături din uleiul tău preferat (iasomie, argan, măsline, jojoba, etc) şi vei obţine deodorantul perfect, lipsit de alte chimicale.



După o zi stresantă, o baie lungă este relaxarea perfectă. Pentru un plus de împrospătare, adaugă o jumătate de ceaşcă de bicarbonat. Acesta neutralizează acizii de pe piele şi elimină eficient orice urmă de transpiraţie. De asemenea, atunci când este înmuiat în apă, bicarbonatul duce la înmuierea perfectă a pielii şi astfel poate calma iritaţiile sau arsurile solare uşoare.



Albirea naturală a dinţilor se poate realiza, de asemenea foarte uşor, cu bicarbonat. Pentru o albire eficientă şi evitarea iritaţiei gingiei (bicarbonatul este abraziv şi poate duce cu uşurinţă la iritarea gingiei), creează un amestec din 1 linguriţă de bicarbonat, puţină pastă de dinţi, puţină zeamă de lămâie şi puţina apă oxigenată. Vei obţine o pastă care acţionează ca un produs de albire profesional! Este uşor de obţinut, iar rezultatele se văd după prima spălare!



Scapă rapid de acnee! Încearcă să faci o pastă din bicarbonat şi apă caldă. Aplică apoi pasta direct pe suprafaţa cu acnee şi las-o să acţioneze câteva minute. Vei fi surprinsă cât de repede şi de eficient va funcţiona!