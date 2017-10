Bărbaţii care fac ASTA riscă să moară mai repede

Noi cercetari au descoperit ca barbatii au o rata a mortalitatii mult mai mare dupa ce au primit transfuzii de sange de la femeile care au copii.

Barbatii care au primit sange donat de la femei care au fost insarcinate au avut o rata semnificativ mai mare de mortalitate, in comparatie cu cei care au primit sange de la alti barbati, sau de femei care nu au fost niciodata insarcinate. Nimeni nu stie cu exactitate motivul.



Pentru barbatii cu varsta sub 50 de ani, aceasta rata a mortalitatii a fost de 1,5 ori mai mare, iar cea mai probabila cauza a decesului a fost un raspuns imun negativ denumit leziuni pulmonare acute legate de transfuzie. Studiul, finantat de Ministerul Sanatatii, Bunastarii si Sportului din Olanda, a inclus 31.118 de pacienti care au primit transfuzii intre 2005 si 2015 in Olanda, scrie bzi.ro.