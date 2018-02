Avertisment - ce tip nou de înşelătorie circulă pe Facebook

Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atentioneaza utilizatorii romani ai retelelor de socializare asupra unei inselatorii sub forma unei campanii, care circula in aceste zile pe Facebook, prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone X, informeaza AGERPRES.

“Pe Facebook circula in aceste zile o inselatorie (#scam) prin care atacatorii atrag utilizatorul in capcana introducerii unor date personale, cu promisiunea unui eventual castig fictiv, sub forma unui terminal Apple Iphone X. Campania este in limba romana, tintind fara indoiala utilizatori romani. Retineti una dintre principalele reguli anti-phishing: “Daca oferta pare prea buna pentru a fi adevarata, probabil asa este!”, sustine CERT-RO pe propria pagina de Facebook.

Potrivit sursei citate, astfel de escrocherii de tip #phishing exista in lumea virtuala si functioneaza sub modelul Hit & Run (Loveste si Fugi). In acest context, utilizatorii de internet trebuie sa devina sceptici inainte de a accesa un link provenit dintr-o sursa necunoscuta.

Specialistii CERT-RO precizeaza, totodata, ca toate campaniile care au greseli gramaticale sau de ortografie, asa cum este si noul caz aparut, sunt cel mai probabil nelegitime.

Cele mai importante sfaturi anti-phising sunt cuprinse intr-un Ghid specific intocmit de CERT-RO, iar pe lista se aflam printre altele: fiti suspicios daca primiti un SMS sau un apel telefonic de la o companie care va solicita informatii personale, atunci cand navigti pe web de pe dispozitivul dvs. mobil, asigurati-va ca aceasta conexiune este securizata prin HTTPS, nu dati niciodata clic pe un link/o anexa dintr-un e-mail sau SMS nesolicitat, aveti grija daca accesati o pagina web care contine greseli gramaticale, de ortografie sau cu rezolutie mica, iar daca este disponibila, instalati o aplicatie de securitate mobila care va va avertiza in cazul oricarei activitati suspicioase.