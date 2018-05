Aspirina din Las Fierbinți: Ăsta e secolul nesimțirii, nu al vitezei

Aspirina Las Fierbinti

Mirela Oprișor, în rolul Aspirinei în Las Fierbinți, a dat viralul zilei. Un monolog dur despre situația din societate, un mesaj cu care mii de români au rezonat a depășit în mai puțin de o zi milionul de vizualizări pe pagina de Facebook Las Fierbinți.

Scenariul serialului, inclusiv momentul Aspirinei, este semnat de Mimi Brănescu.

Ce a spus Aspirina? Ăsta e secolul nesimțirii, nu al vitezei. Cât o să o mai țineți așa? Am înțeles, noi am fost generația de sacrificiu. Am copilărit fără jucării și fără lumină, ca liliecii. Cu copilăria noastră s-a plătit datoria externă a țării.

Și după ce am plătit datoria externă a țării, a venit Revoluția și am făcut o datorie mai mare ca aia veche. Și după ce ne-am mai revenit și noi, ăștia care am scăpat cu zilele, pe la 30 de ani, a venit și criza mondială. Datorii la bănci, salarii mici, nenorocire... Acum ce criză mai e, Vasile?.