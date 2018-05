Anunț de ultimă oră despre Christina Aguilera

Christina Aguilera revine după o pauză de 10 ani, pentru a-şi promova noul album, "Liberation", ce va fi lansat la 15 iunie.

Turneul, ce va purta numele "Liberation", va avea 24 de concerte şi va începe în luna septembrie, scrie Agerpres.ro.



Solista a postat o fotografie de-a sa alb-negru pe Instagram însoţită de mesajul : "THE LIBERATION TOUR. Bilete la vânzare. 18 mai. christinaaguilera.com."



Ultimul turneu al Christinei Aguilera, mamă a doi copii, a fost "Back To Basics" între 2006 şi 2008.



Primul concert din cadrul turneului "Liberation" va avea loc la Miami, Florida, la 25 septembrie. În cadrul turneului, solista va mai susţine concerte la Washington, New York, Los Angeles, Chicago etc. Ultimul concert al turneului va avea loc la St. Petersburg, Florida, la 13 noiembrie.