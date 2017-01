Andreea Bălan, declarații șocante: "Tata mă pălmuia și mă trăgea de păr. Andreea Antonescu era..."

Andreea Bălan a făcut dezvăluiri șocante despre relația cu tatăl ei care îi era și impresar pe vremea trupei Andre. Andreea Bălan susține că era bătută și maltratată dacă nu făcea totul să câștige bani din muzică, așa cum i se comanda. Vedeta susține că și colega ei de trupă, Andreea Antonescu, avea parte de același tratament dur: regretatul domn Antonescu o bătea cu furtunul pe fiica lui.

"Orice îi spui copilului tău rămâne în subconştientul lui pentru că asta e o rană. În concerte mergeam doar cu tatăl meu, mama lucra. Am avut o copilărie drăguţă până la 10 ani, dar s-a terminat totul când am început să cânt! Apoi eram un roboţel, care era pus să execute să danseze aşa cum i se spune. Foarte multe lucruri au existat în spate, certuri şi discuţii. A trebuit să fac ani de terapie pentru că rămăsesem blocată emoţional în trecut. Erau două personalităţi, copilul din mine şi adultul, adică artista Andreea Bălan, care crescuse peste noapte. Intram în contradicţie. Eu am bani să-mi cumpăr păpuşi acum, dar e târziu. Nu am avut păpuşi! El a fost tată până la 10 ani, după aceea s-a transformat într-un manager, relaţia era impresar-artist. Eu trebuia să execut şi dacă nu făceam, mai primeam şi o palmă. Am fost trasă de păr. Şi Andreea Antonescu era bătută cu furtunul!", își amintește Andreea Bălan, potrivit ziarulring.ro.