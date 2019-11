Anchetă la Spitalul din Focșani după ce Dăncilă și Pintea au pus în pericol sănătatea bebelușilor

Direcția de Sănătate Publică Vrancea a declanșat o anchetă la Spitalul din Focșani după ce fostul premier Viorica Dăncilă și fostul ministru al Sănătății Sorina Pintea au pus în pericol sănătatea bebelușilor, informează realitateadevrancea.net.

Direcția de Sănătate Publică Vrancea a declanșat o anchetă, la sesizarea ONG-ul ieșean RESET, care a reclamat că, în urma vizitei electorale a fostului premier Viorica Dăncilă la Spitalul Județean Sf Pantelimon Focșani, a fost pusă în pericol sănătatea copiilor și a bebelușilor, din cauză că staff-ul electoral a intrat direct din stradă în secțiile de neonatologie și Pediatrie, scrie realitateadevrancea.net.

„Am primit sesizarea ONG-ului și am dispus o anchetă epidemiologică”, a confirmat directorul DSP Vrancea, medicul Cătălin Graur, potrivit realitateadevrancea.net.

Luni, Directia de Sanatate Publica Vrancea a fost sesizata in legatura cu modul in care Viorica Dancila si Sorina Pintea, aflate in turneu electoral in Focsani, au intrat duminica intr-o sectie de neonatologie si s-au fotografiat cu nou-nascuti in brate. ONG-ul Reset, din Iași, a sesizat DSP Vrancea în cazul bebelușilor folosiți electoral de Dăncilă.

Duminică, 3 noiembrie, premierul demis Viorica Dăncilă și ministrul demis al Sănătății, Sorina Pintea, au surprins opinia publică printr-un gest controversat. Cele două s-au fotografiat cu nou-născuți de la secția de neonatologie de la Spitalul Județean din Focșani.

Dăncilă și Pintea erau venite direct de pe stradă, însoțite de un alai de jurnaliști și oficiali, directorul Spitalului – Constantin Mândrilă (fost condamnat definitiv pentru furt de conserve din Rezerva de Stat) a permis accesul în aceste secții iar cele două doamne au luat bebelușii în brațe și au mers la copiii bolnavi din secții, potrivit realitateadevrancea.net.

Ministrul Pintea este la al doilea gest de acest fel. Pe 16 octombrie a inaugurat cu mare fast sala secției pentru marii arşi de la Iași, alături de 200 de persoane. La opt zile după deschidere, secţia a fost închisă. Motivul? Analizele epidemiologice au arătat că există riscul apariției unor infecții.