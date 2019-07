Anamaria Prodan, noi dezvăluiri despre Dan Alexa

Anamaria Prodan a fost prezentă în platoul emisiunii «La Măruță» unde a vorbit despre divorțul cu Reghe, relația cu Alexa, dar și pumnul pe care i l-a administrat ea.

"Nu-mi face cinste. Am crescut pe stradă, pe stadion, între bărbați. Sunt o fire impulsivă, vulcanică.(...)Anamaria Prodan vinde cel mai bine în țara asta. Eu am ieșiri din astea. Sunt omul care își pune cenușă în cap. Recunosc, m-a prins de mână și mi-a zis, hai, lasă-mă, te rog eu mult, termină! Mi-a zis și Laur că nu e normal așa ceva. Trebuie să am o conduită normală, sunt manager, nici noi ca familie nu putem să facem asta", a declarat ea.

Anamaria Prodan a negat ipoteza geloziei

Anamaria Prodan a mărturisit că nu s-a pus niciodată problema să fie gelozia cea care a împins-o la gestul necugetat, ci o neînțelegere dintre ei doi.

"De ce să fie gelozie, că doar fata era cu noi înăuntru?!! Alexa este cel mai bun prieten al meu".

Anamaria Prodan a vorbit despre relația pe care o are cu Dan Alexa.

"Este cel mai bun prieten al meu. Este cel mai bun produs pe care eu pot să-l am. Cel mai bun antrenor. E un caracter cum puține se nasc. I-am zis că îmi pare rău, regret, n-am știut că este presa acolo."