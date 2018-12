Altex - Cele mai bune si mai ieftine tablete. Cu ce buget le poti achizitiona

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii.

Altex – Televizoare – Audio – Video – Foto

Recomandarea noastra este pentru un televizor Smart Ultra HD Android de la Sony Bravia pe care il gasiti cu reducere de 800 de lei si care are diagonala de 123cm. Un asemenea televizor are raport calitate/pret foarte avantajos si greu de gasiti. Toate ofertele dar si aceasta pot fi gasite AICI.

Altex – Laptopuri, sisteme PC si componente

Gama de laptopuri e foarte variata si gasiti configuratii pentru toate buzunarele si de la toate brandurile. Cele mai mici preturi incep chiar de la doar 549 de lei pentru laptopuri de la Myria, dar gasiti si HP-uri foarte ieftine sau laptopuri profesionale de la Asus, Lenovo Idea Pad si multe altele. Pentru pasionatii de gaming va recomandam configuratiile de desktopuri care sunt mai puternice si mai accesibile ca pret. Pe toate le gasiti AICI.

Altex – Telefoane, tablete si accesorii

Urmatoarea cea mai populara si apreciata categoria de produse de la Altex din aceasta promotie e cea de telefoane, tablete si alte accesorii. La fel cum v-am prezentat in cazul laptopurilor, si la telefoane mobile gasiti si variante low-cost ce au reducer impresionante in aceasta perioada, cu preturi incepand de la doar 379 de lei pentru telefoane smart, dar daca sunteti dispusi sa faceti o investitie doar putin mai mare, gasiti cateva modele Samsung Galaxy si Huawei care merita toata atentia. Aruncati o privire peste ofertele de AICI.

Altex – Console – Jocuri – Accesorii

Dupa scoala si rasplata sau dupa invatatura si joaca. Si joaca sa fie tot smart cu console, jocuri si accesorii inteligente care te ajuta sa te bucuri de jocurile preferate la o calitate desavarsita. Gasesti in promotie atat casti de gaming HyperX Cludd cat si kituri de gaming ce cuprind mouse, casti, mouse pad si multe altele.Te avertizez, nu te speria dar unele preturi au discounturi chiar si de 46% si le gasesti AICI.

Altex – Scoala Smart cu preturi mici

Altex are o promotie speciala de tip Back To School care e foarte populara in aceasta perioada. Campania se numeste Scoala Smart cu preturi mici si includeoferte cu preturi scazute pentru laptopuri, telefoane, tablete, televizoare, console, electrocasnice mici si mari, dar si multe alte produse pe care le gasiti AICI.

Altex – Cuptoarele Myria

Foarte interesanta este si promotia de la Altex pentru cuptoarele cu microunde de la producatorul Myria, un producator de care poate nu ati auzit atat de des, dar care insa vine cu produse de cea mai inalta calitate si de o rezistenta foarte buna. Cuptoarele au reduceri de 20% si le gasiti la preturi accesibile AICI.

Altex – Philips

Sub titulatura castiga cu Philips si fa-ti viata mai buna, poti participa la o promotie de reduceri dar si la un concurs special demarat de Philips si Altex. Poti castiga chiar si o masina, dar si multe electrocasnice. Preturile scazute in aceasta promotie Altex sunt pentru categoriile de produse aspiratoare, fiare si statii de calcat, aparate de bucatarie. Pe toate le gasesti AICI.

Altex – iPhone

La fel ca si in celebrul serial Game of Thrones, la aceasta campanie se potriveste zicala Winter is coming, doar ca la Altex este vorba de iPhone. iPhone is coming soon, si nu orice fel de iPhone, ci iPhone Xs, iPhone Xs Max. Cei de la Altex lanseaza o metoda prin care te pot anunta imediat ce au pus in vanzare noile telefoane de la Apple. Toate detaliile sunt AICI.

Altex – DeLonghi

Espressoarele de la DeLonghi sunt renumite ca fiind cele mai bune pentru cafea din intreaga lume. SIngurul lor defect ar putea fi pretul, Acesta insa e rezolva acum de Altex care are o promotie exceptionala cu reduceri de pana la 40% pentru o multime de modele. Ai de unde alege, arunca o privire peste espressoarele de la DeLonghi, din oferta Altex, accesand URMATORUL LINK.

Altex – Galaxy A6 Plus

Telefonul mobil cel mai vandut din gama Samsung, de la Altex este modelul Galay A6 Plus, modelul 2018. Acest telefon mobil este unul foarte avantajos si are si o reducere de 150 de lei. In configuratia sa, telefonul are 32GB spatiu de stocare si 3GB RAM. Oferta detaliata de la Altex o gasiti AICI.

Altex – Samsung Galaxy J5

Un telefon mobil chiar si mai ieftin dar care se afla pe locul 2 in clasamentul preferinteor clientilor Altex este Samsung Galaxy J5, un model 2017. Ca avantaje, acest telefon mobil are capacitatea de a administra doua cartele SIM cu numar, avand functia Dual Sim, iar ca dezavantaj este un spatiu de memorie destul de mic de 16GB. Oferta detaliata cu reducere de 150 de lei de la Altex poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

Altex – Telefon Samsung J6

Pe locul trei in clasamentul preferintelor clientilor ALtex se afla telefonul mobil Samsung J6, tot un model 2018 care costa sub 1.000 de lei si e unul de top pentru categoria sa. Telefonul are 32GB spatiu de stocare, suficient pentru a salva o multime de filmari, fotografii, muzica dar si aplicatii, iar memoria este de 3gb ram. Toate detaliile ofertei Altex sunt AICI.

Altex – Telefon mobil Samsung Galaxy S9

Trecem la ‘artileria grea’ desi se afla abia pe locul 4 in top 5 cele mai cumparate telefoane mobile fabricate de Samsung de la Altex, modelul Samsung Galaxy S9 Dual Sim este abia lansat si are timp sa mai creasca la vanzari. El ramane oricum unul dintre cele mai bune si performante telefoane mobile ale momentului in intreaga lume. Telefonul are functie Dual Sim, o memorie generoasa de 64GB si o reducere mare de la Altex care merita fructificata. Toate detaliile sunt AICI.

Altex – Galaxy S8

Cea mai buna afacere a momentului la Altex este sa achizitionezi un Samsung Galaxy S8 si iti spune chiar acum si de ce: este penultimul model lansat de Samsung, astfel ca pretul e in cadere si a ajuns la un nou minim, ‘in the spotlight’ fiind noul model care costa mult mai mult. Ca tehnologie e apropiat de S9, are doar cateva mici diferente, tehnologia e foarte actuala si e un telefon mobil pe cinste. Gadgetul are spatiu de stocare mare de 64GB si reducere la fel de mare de 600 de lei de la Altex. Oferta completa poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.