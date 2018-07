ALERTĂ METEO de fenomene EXTREME imediate. Cod PORTOCALIU de furtuni şi vijelii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 27-07-2018 ora 16:55 până la : 27-07-2018 ora 17:30



In zona : Județul Mehedinţi: Grozești;

Județul Gorj: Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Borăscu, Stoina, Stejari, Brănești, Căpreni, Ionești;

Județul Dolj: Filiași, Melinești, Fărcaș;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 35-40 l/mp, frecvente descărcări electrice

Fenomene asociate : grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



COD GALBEN



Valabil de la : 27-07-2018 ora 17:30 până la : 27-07-2018 ora 18:30



In zona : Județul Timiş: Gătaia, Ciacova, Jamu Mare, Denta, Banloc, Giulvăz, Moravița, Ghilad, Livezile, Foeni, Giera;



Se vor semnala : averse torențiale care vor cumula 25...35 l/mp, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului, frecvente descărcări electrice



Valabil de la : 27-07-2018 ora 17:30 până la : 27-07-2018 ora 18:30



In zona : Județul Mehedinţi: Strehaia, Butoiești, Bâcleș, Dumbrava, Grozești, Breznița-Motru, Stângăceaua;

Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Băbeni, Bălcești, Mihăești, Frâncești, Budești, Fârtățești, Tomșani, Șușani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Ștefănești, Ocnele Mari, Pietrari, Roșiile, Păusești-Măglași, Valea Mare, Bujoreni, Popești, Păușești, Tetoiu, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Băile Govora, Copăceni, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Șirineasa, Laloșu, Dăești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Sălătrucel, Vlădești, Diculești, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Runcu;

Județul Olt: Slatina, Caracal, Balș, Scornicești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Fărcașele, Iancu Jianu, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Dobrosloveni, Strejești, Pleșoiu, Brâncoveni, Bobicești, Redea, Pârșcoveni, Deveselu, Morunglav, Drăghiceni, Cârlogani, Vulpeni, Coteana, Teslui, Brebeni, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Cezieni, Sârbii - Măgura, Vlădila, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Grădinile, Dobrun, Osica de Jos, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Optași-Măgura, Dobrețu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Baldovinești;

Județul Gorj: Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Stoina, Brănești, Căpreni, Ionești;

Județul Dolj: Craiova, Calafat, Băilești, Filiași, Poiana Mare, Moțăței, Maglavit, Podari, Leu, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Rast, Braloștița, Pielești, Breasta, Vârvoru de Jos, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Piscu Vechi, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Ghidici, Sopot, Almăj, Negoi, Terpezița, Seaca de Câmp, Grecești, Bulzești, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghindeni, Catane, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Tălpaș, Secu, Gogoșu;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25 l/mp, frecvente descărcări electrice

Fenomene asociate : posibil grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 27-07-2018 ora 17:10 până la : 27-07-2018 ora 17:50



In zona : Județul Giurgiu: Roata de Jos;

Județul Teleorman: Tătărăștii de Jos, Scrioaștea, Ciolănești, Poeni, Tătărăștii de Sus, Gratia, Siliștea-Gumești, Siliștea, Cosmești, Scurtu Mare, Drăcșenei, Zâmbreasca, Sârbeni, Săceni, Beuca, Purani, Balaci;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 20...25 l/mp

Fenomene asociate : descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 27-07-2018 ora 17:00 până la : 27-07-2018 ora 18:00



In zona : Județul Caraş-Severin: zona joasă;

Județul Timiş: Timișoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Recaș, Deta, Gătaia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Teremia Mare, Jebel, Liebling, Lovrin, Biled, Sânpetru Mare, Denta, Cenei, Sacoșu Turcesc, Banloc, Pișchia, Tomnatic, Giulvăz, Tormac, Uivar, Șandra, Șag, Saravale, Dumbrăvița, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Dudeștii Noi, Gottlob, Ghilad, Birda, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Checea, Foeni, Otelec, Beba Veche, Pădureni, Nițchidorf, Parța, Bucovăț, Valcani;



Se vor semnala : averse torențiale care vor cumula 25...35 l/mp, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului, frecvente descărcări electrice



Valabil de la : 27-07-2018 ora 17:00 până la : 27-07-2018 ora 18:00



In zona : Județul Constanta: Crucea, Pantelimon, Târgușor, Saraiu, Grădina, Vulturu;



Se vor semnala : - averse torențiale ce vor totaliza 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot avea și aspect de vijelie, grindină de mici dimensiuni.