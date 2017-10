VIDEO. Stare de alertă în Anglia. Mai mulţi oameni au fost luaţi ostatici

UPDATE: Luarea de ostatici din orăşelul britanic Nuneaton nu este un incident cu caracter terorist, afirmă surse din cadrul poliţiei citate de cotidianul The Guardian.

"Incidentul nu are nicio legătură cu activităţi teroriste", a transmis Poliţia din regiunea West Midlands.

Serviciul de ambulanţă a mobilizat echipaje la centrul comercial unde s-a produs incidentul, dar a precizat că nu s-au înregistrat victime.

Autorităţile au evacuat centrul comercial şi au recomandat evitarea zonei. Poliţia a luat legătura cu individul înarmat care a luat ostatici şi încearcă să îl convingă să se predea.

Anterior, Poliţia din comitatul Warwickshire a confirmat existenţa unui "incident în desfăşurare" în centrul comercial "Bermuda Park" din Nuneaton.

Sute de poliţişti au fost mobilizaţi la locul incidentului. Nu există date despre câţi ostatici au fost luaţi şi nici dacă este un incident terorist.

Bărbatul a intrat înarmat cu o armă de vânătoare și amenință că îi va ucide pe toți cei care se află în sala de bowling a mall-ului.

Poliția din Nuneaton este în stare de alertă și avertizează populația să nu iasă din case sub nici o formă. Autoritățile se tem că ar putea fi vorba despre un fundamentalist islamic.

Zona a fost izolată, iar negociatori au fost deja trimiși în zonă.

Sarah Fleming se afla într-un restaurant din complexul comercial în momentul izbucnirii alertei. Ea a declarat pentru Sky News că a reușit să iasă la timp.

"Poliția ne-a informat că există un bărbat cu pușcă și are ostatici", a spus ea. "Toată lumea e speriată."

De asemenea, sute de oameni care se află în două cinematografe apropiate de sala de bowling au fost blocate în interior de oamenii legii, fiind puse sub pază. Polițiștii au luat această măsură din cauza apropierii de locul în care se află bărbatul înarmat.

