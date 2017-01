Al câtelea copil eşti la părinţi? Ce spune despre noi ordinea în care ne-am născut

Ai fost primul copil la părinţi sau al doilea? Ordinea în care te-ai născut nu este întâmplătoare. Ea poate spune multe despre personalitatea ta. E important şi sexul. Caracteristicile sunt diferite la fete faţă de băieţi

A fi copil unic, a avea fraţi sau surori, a fi primul sau al doilea născut îşi pune amprenta asupra personalităţii. Al cincilea copil reia ciclul şi caracteristicile primului născut, în funcţie de sex.

Primul născut este dominat de latura mentală

Fata are latura mentală exprimată verbal şi exterior; e mai degrabă sociabilă. Are o voinţă puternică, e matură şi orientată spre familie. De la părinţi, are nevoie de încredere, apropiere, stabilitate. Se descurcă bine în roluri de profesoară, mamă, lider. Tendinţe spre seriozitate, dominaţie, control. Simboluri: cloşca cu pui, muntele, rocile minerale.

Băiatul singur la părinţi sau frate mai mare are latura mentală dezvoltată pe gândire şi interior. Detaşarea mentală şi creativitatea îi pot aduce multe beneficii. De la părinţi, are nevoie de respect, libertate. Tendinţe negative spre rebeliune interioară şi autosabotaj. Simboluri: nor, munte, vultur.

Al doilea născut are latura emoţională dominantă

Fata e creativă şi orientată spre interior. E detaşată emoţional, subtilă şi conştientă de sine. De la părinţi, are nevoie de fantezie, spaţiu, blândeţe. E independentă, responsabilă şi sensibilă. Poate avea succes ca designer sau în afaceri. Tendinţe negative spre singurătate, susceptibilitate, manipulare. Simboluri: lac, şoim, jaguar.

Băiatul care are un frate sau o soră mai mare e dominat de emoţional şi exterior. Rolul pe care şi-l asumă e cel de campion. De la părinţi, are nevoie de interacţiune fizică, orientare, impunere de limite. Tendinţe negative spre furie, învinuiri, cinism. Simboluri: vulcan, cal, foc.

Al treilea născut are latura fizică dominantă

Fata e axată pe realizarea voinţei şi exteriorizare. E bine ancorată în realitate şi curajoasă. E un bun mediator, menţine şi îmbunătăţeşte relaţiile sociale. Profesii de succes: doctor, psiholog, judecător. În situaţii de dezechilibru, se poate bloca, poate fi dependentă şi critică. Simboluri: copacul secular, valea.

Băiatul e centrat pe comunicare şi interiorizare. E un bun strateg şi o persoană flexibilă. Faţă de ceilalţi, este relativ retras, alunecos şi conferă echilibru pentru cei mai agitaţi. În caz de dezechilibru, poate fi manipulativ, secretos şi lipsit de morală. Simboluri: răul, peştele, coiotul.

Al patrulea născut e caracterizat de acţiune

Fata e orientată spre schimbare şi interiorizare. E conştientă de ea şi de ceea ce se petrece în jurul ei şi adesea e preocupată de mistic. Are o minte deschisă spre noutate. Se opune uneori valorilor existente şi creează altele. Profesii de succes: filosof, profesor. Când îi lipseşte echilibrul, devine rebelă. Simboluri: trandafir, fluture, fulger.

Băiatul e caracterizat de manifestare în exterior. E adesea carismatic şi amuzant. Adoră societatea, activitatea fizică. Are nevoie de atenţie, optimism, creativitate. În relaţii, îi place controlul. I se potrivesc profesiile în domeniul showbiz-ului sau de organizator, lider. Poate deveni depresiv, exigent, nestăpânit în momentele de criză. Simbolurile: delfinul, stejarul, cerbul.

Sursa: bzi.ro