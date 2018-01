Adevărul despre uleiul de peşte: Ce efect are, de fapt, asupra sănătăţii?

Cei care considera ca uleiul de peste are multiple calitati ar trebui sa se informeze suplimentar. Noi studii de laborator pun la indoiala avantajele generale ale folosirii uleiului de peste, mai ales proprietatea sa, de a preveni atacul de cord la persoanele care au risc de aparitie al bolilor cardiovasculare.

Suplimentele din ulei de peste s-au dovedit a fi unele din cele mai des utilizate medicamente dietetice din comert, in mare parte datorita cercetarilor medicale care au facut legatura intre dietele bogate in peste si posibilitatile scazute de dezvoltare a bolilor de inima.

Un nou raport de mare amploare, care grupeaza si analize din studii clinice, care implica mii de pacienti, a constatat ca administrarea de suplimente care contin acizi grasi omega-3 nu reduce riscul declansarii problemelor cardiovasculare ulterioare la bolnavii care sufera deja de afectiuni cardiovasculare.

Cercetarile au implicat doar studiile de cea mai buna calitate si au inclus un total de 20.485 de pacienti cu antecedente de boli cardiovasculare.

Bolnavii cardiaci din studiile clinice au fost tratati cu suplimente de ulei de peste purificat, timp de cel putin un an si scopul a fost sa se stabileasca daca acizii grasi omega-3 au avut vreun efect asupra riscului ulterior de probleme cardiovasculare majore, cum ar fi atacul de cord, accidentul vascular cerebral, angina pectorala si insuficienta cardiaca.

Analizele au constatat ca nu exista probe suficiente care sa demonstreze efectul de protectie impotriva evenimentelor cardiovasculare viitoare la un numar semnificativ de bolnavi de inima, subiecti din aceste studii.

Totusi, cercetatorii mentioneaza ca studiile cuprinse in analiza nu ar fi fost efectuate pe o perioada suficient de lunga de timp pentru a se dovedi efectul real al consumului constant de ulei de peste pe termen lung. De asemenea, s-a subliniat ca utilizarea uleiului de peste nu ar putea avea nici un efect protector la persoanele care nu au suferit vreodata de boli de inima.

In prezent, nu exista prea multe dovezi care sa confirme ca administrarea suplimentele cu ulei de peste protejeaza sau consolideaza sanatatea inimii la adultii sanatosi. In plus, specialistii sustin mai degraba consumul de peste decat cel al suplimentelor de ulei de peste.

Aceasta alternativa ar fi mult mai sanatoasa intrucat proteinele de peste sunt mai bune pentru sanatate decat cele din produsele alimentare prelucrate sau din carnea rosie. Din acest motiv, o dieta bogata in peste gras (cel putin doua portii pe saptamana) poate face diferenta pe termen lung.

Sursa: sfatulmedicului.ro