Adevărul despre averea ascunsă a lui Răzvan Ciobanu

Moartea lui Răzvan Ciobanu a îndoliat lumea modei din România. Creatorul de modă a decedat în urma unui accident grav rutier, la intrarea în comuna Săcele, judeţul Constanţa.

Viața lui Răzvan Ciobanu nu a fost una uşoară. Designerul a avut mari probleme financiare în trecut şi mai multe relaţii de dragoste eşuate. A pierdut tot în 2009, când afacerile sale au dat faliment. A recunoscut că intrase în depresie, dar a reuşit să se pună pe picioare abia după câteva luni.



"Nu aș fi intrat în faliment dacă nu eram ajutat oarecum… În afară de modă, celelate inginerii ale mele au căzut total. În momentul ăla m-am blocat. Nu am mai fost în stare nici să muncesc, nici să mă concentrez. În prima fază, am pierdut casa în care locuiam, a fost luată dintr-o greșeală și din pricina unor acte nefăcute la tipul lor. Nu am avut putere să mă lupt în niciun fel. Surpriză a venit din partea unor buni prieteni care dețineau casa respectivă. A urmat cu mașinile pe care le aveam. Au fost luate de un alt bun prieten, contractele de leasing fiind făcute pe firma lui. A urmat o depresie lungă. În septembrie-octombrie eram ca o legumă. Am zăcut mai bine de două luni la o prietenă de-a mea care nu îmi mai este acum prietenă. Nu mă puteam concentra la nimic", povestea Răzvan Ciobanu.

După ce şi-a revenit din punct de vedere financiar, stilistul declara că îşi permite să trăiască bine la bătrâneţe.

"Câștig destul ca sa-mi permit sa ma mut intr-un azil la batrinete, cand n-o sa mai pot sa-mi iau un pahar de apa singur", mai spunea Răzvan Ciobanu.