MAI modifică actele de stare civilă. Schimbări importante pentru certificatele de căsătorie

Certificat de casatorie

Certificatele de casatorie plastifiate vor fi considerate nule, parintii nu vor mai putea da 3 prenume copiilor, iar mai multe acte civile trebuie completate si in format digital - toate aceste schimbari sunt prevazute intr-un nou proiect de lege pus in dezbatere publica de MAI.

In plus, acest proiect introduce si noi termene si proceduri privind inregistrarea nasterilor, declararea deceselor, schimbarea numelui sau folosirea alfabetului latin in actele de stare civila.



Acte civile in format electronic



In prezent, actele de nastere, casatorie si deces se intocmesc in registre de stare civila, in doua exemplare originale, care se completeaza manual cu cerneala neagra.



In format electronic trebuie intocmit doar al doilea exemplar, insa noul proiect de lege prevede ca primul exemplar al acestor documente sa fie realizat in format digital.



"Exemplarul I al actelor de stare civila intocmite la misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei pot fi completate si in sistem informatic", se arata in proiect.



Primul exemplar se va completa electronic si se va pastra si in registre de stare civila pe suport de hartie, iar al doilea exemplar se va intocmi doar digital.



Interzis la plastifiere



Actul normativ mai prevede folosirea alfabetului latin extins in intocmirea actelor de stare civila. Textul de lege este completat cu termenul "extins" pentru a da posibilitarea utilizarii tuturor caracterelor folosite in statele cu alfabet latin.



Important - va fi interzisa plastifierea certificatelor de stare civila. In caz contrar, acestea vor fi nule, scrie ziare.com.



"Se interzice modificarea sau completarea fara drept ori plastifierea certificatelor de stare civila. Certificatele de stare civila plastifiate ori modificate sau completate fara drept sunt nule", se mai arata in document.



Si in prezent sunt respinse certificatele plastifiate, insa de acum va exista o baza legala care duce la nulitatea acestora.



Limita de 3 prenume



Inregistrarea nasterii va putea fi facuta in termenul cuprins dupa a 30-a zi de la nastere si pana la varsta de 1 an a copilului, cu aprobarea primarului. Este, de asemenea, obligatoriu avizul conform al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor numai dupa trecerea unui an de la data nasterii.



In plus, parintilor nu le va mai fi permis sa acorde mai mult de 3 prenume copiilor.



"Prenumele declarat la data inregistrarii nasterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte", se mai arata in proiect.



Declararea decesului



Actuala lege prevede ca declararea decesului se face in 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, in acest termen fiind incluse ziua in care a survenit decesul, dar si ziua in care se face declaratia.



Noul proiect de lege elimina aceste referinte, deci decesul poate fi declarat practic la cel mult 3 zile dupa ce persoana a murit.



Schimbarea numelui



Noul act normativ stabileste proceduri mai clare privind schimbarea numelui si reduce durata acestui proces.



Termenul de emitere a dispozitiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui este redus de la 60 la 30 de zile.



Pentru a intra in vigoare, proiectul de lege trebuie aprobat de Guvern si adoptat de Parlament, iar apoi trimis la promulgare presedintelui Iohannis.