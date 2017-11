Acestea sunt cele mai cancerigene alimente. Cât de des le consumi?

Pornind de la datele Organizației Mon diale a Sănătății, care spun că incidența cancerului colorectal s-a dublat în ultimii 30 de ani, devenind una dintre cauzele principale a mortalității pe glob, medicii și laboranții au făcut legătura între obezitate, alimentație de slabă calitate și sedentarism. Toate aceste trei împreună sunt o formulă aproape sigură către dezvoltarea cancerului. Surprinzător este faptul că unele alimente pe care le considerăm sănătoase, necesare organismului, pe care încercăm să le procurăm din surse cât mai naturale sunt, de fapt, aliați ai cancerului. Un exemplu este carnea de vită!

Carnea

Indiferent dacă animalul de la care a provenit carnea roșie a fost crescut la o fermă bio sau undeva într-o curte la țară, savanții spun că trebuie exclusă din dietă! Practic, mai mult de 5% din decesele cauzate de cancer puteau fi evitate dacă bolnavul nu ar fi consumat proteină animală din carne roșie, carne procesată sau s-ar fi limitat la mai puțin de 20g de carne pe zi. Un studiu efectuat în Statele Unite de către The National Institutes of HealthAmerican Association of Retired Persons (NIH-AARP) raportează asocierea dintre consumul de carne roșie și procesată ca factor de risc comun pentru toate cauzele de mortalitate, dar în special pentru cancer. Carne cancerigenă: carnea de porc, de vacă, de gâscă, de rață și de vânat, de miel, de oaie, untura, untul, slănina, costița și mezelurile (toate). Carnea bună pentru organism este carnea de pasăre. La fel peștele și fructele de mare, dar fără a face excese.

1/2 kg carne friptă la grătar dezvoltă tot atâta benzpiren cât 600 de țigări fumate!

Deși nutriționiștii ne informau cândva că e mai sănătos să mănânci carnea la grătar decât prăjită, realitatea este că ambele modalități de preparare sunt la fel de nefaste pentru corpul uman. Atunci când se gătește carne roșie (mușchi), se formează amine heterociclice. Temperatura înaltă de gătire face ca aminoacizii și creatina să reacționeze, formând aceste amine potențial cancerigene. Prepararea la cuptor sau rotisor dezvoltă temperaturi mai mici și deci mai puține amine cancerigene.

