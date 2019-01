A vrut să fie perfect, dar cum și-a modificat corpul a șocat: până și buzele i-au explodat

Aceasta este povestea cutremurătoare a tânărului care a vrut să fie perfect.

James Holt, un tânăr de 24 de ani, din Manchester, s-a simțit dintotdeauna altfel. Nu s-a considerat niciodată "o frumusețe" așa că, din momentul în care a început să câștige primii bani, a decis să-și modifice trupul. James susține că numai pe buze a plătit deja 14.000 de lire, în ultimii 8 ani.



"Buzele au fost cea mai mare problemă. De la 16 ani am fost nemulțumit de ele. Nu-mi plăceau, mi se părea că nu mi se potrivesc. Așa că m-am hotărât să apelez la botox, chiar dacă familia mea s-a împotrivit. Da, de la 16 ani mi le tot măresc. Și fac asta din două în două luni", spune James.



A urmat nasul. Și-a făcut două rinoplastii, tocmai în Polonia, dar nici acum nu este mulțumit, chiar dacă a scos din buzunar 4.000 de lire per intervenție. Ulterior, și-a albit dinții. A mai dat alte 4.000 pe ridicarea pomeților și "doar" 1.000 pe bărbie.



"Nu-mi plăcea cum arătam înainte, natural. Acum, însă, îmi place ce văd, chiar dacă știu că este ceva artificial", mai spune James.



Și, deși recunoaște că a doua rinoplastie a fost un eșec, spune că va urma încă o operație.



"M-a cam măcelărit, nu-mi place ce mi-a făcut la nas, așa că voi mai face o operație. Sper să reușească, de data asta", mai spune tânărul care susține că nu are un model pe care vrea să-l copieze. "Pur și simplu mă las purtat de val, îmi place să încerc mai mulți medici, fiecare cu tehnica lui... Văd eu unde ajung", spune James.



Recunoaște, însă, că a avut grave probleme de sănătate. Din cauza complicațiilor, respiră greu și de multe ori se trezește noaptea. Nici buzele n-au fost prea reușite. "Mi s-au spart de nenumărate ori, din cauza mărimii. Când sunt vineții, când negre. Odată chiar mi-au explodat! Mi le umplusem prea mult și au cedat", a mai spus acesta.

