A murit Roger Moore, actorul care l-a jucat pe James Bond. Agentul 007 suferea de o groaznică boală

A murit Roger Moore. Actorul Roger Moore, care l-a interpretat în anii '70 pe James Bond, a încetat din viață marți, la vârsta de 89 de ani. Familia actorului Roger Moore, cunoscut din serialul Sfântul şi din seria James Bond, a confirmat decesul, precizând că Roger Moore a dus "o scurtă luptă cu cancerul".

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017

A murit Roger Moore. ”Cu sufletele pline de durere vă anunțăm că dragul nostru tată, Sir Roger Moore, s-a stins astăzi din viață, în Elveția, după o scurtă, dar curajoasă luptă cu cancerul”, este mesajul publicat pe contul de Twitter al actorului de către rudele sale.

Filmele în care a jucat Roger Moore

A murit Roger Moore. Născut pe 14 octombrie 1927 la Londra, fiul unei casnice născute în India și al unui polițist, Roger Moore a apărut pentru prima dată într-un film la vârsta de 17 ani, în Cezar și Cleopatra. A lucrat apoi ca fotomodel, a apărut în reclame, în seriale de televiziune precum Ivanhoe, Maverick sau mult mai celebrul Sfântul, acolo unde l-a interpretat pe Simon Templar, în 118 episoade, cea mai lungă serie din istoria televiziunii britanice.

Între 1973-1985 a fost James Bond. Roger Moore a apărut în Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974); The Spy Who Loved Me (1977); Moonraker (1979); For Your Eyes Only (1981); Octopussy (1983); and A View to a Kill (1985).

A murit Roger Moore. Roger Moore acontinuat să facă filme, dar s-a implicat și în activități caritabile. A devenit ambasador UNICEF în 1991. A fost căsătorit de patru ori. S-a exilat în Elveția și Monaco din cauza taxelor prea mari din Marea Britanie, dar în politica britanică, a fost un susținător al conservatorilor lui David Cameron. În 2003 a fost înnobilat drept Cavaler al Ordinului Britanic.

Filmografie Roger Moore:

2011 - Crăciunul la Castel - Edward, Duce de Castlebury

2002 – Boat Trip – Lloyd Faversham

2001 – Invisible enemy – Robert Ogilvie

1998 – The Secret KGB UFO Files

1997 – Spice World

1997 – The Saint

1996 – The Quest - Edgar Dobbs

1995 – The Man Who Wouldn't Die – Thomas Grace

1992 – Bed and Breakfast – Adam

1990 – Fire, Ice and Dynamite – Sir George

1989 – Bullseye! – Garald Bradley-Smith/Sir John Bevistock

1985 – A View to a Kill – James Bond

1983 – Octopussy – James Bond

1981 – The Cannonball Run – Seymour Goldfarb, Jr.

1981 – For Your Eyes Only – James Bond

1980 – The Sea Wolves – Gavin Stewart kapitány

1980 – Sunday Lovers – Harry Lindon

1980 – North Sea Hijack - Ffolkes

1979 – Moonraker – James Bond

1979 – Escape to Athena – Otto Hecht

1978 – The Wild Geese – Lt.Shawn Fynn

1977 – The Spy Who Loved Me – James Bond

1976 – Sherlock Holmes in New York – Sherlock Holmes

1976 – Shout at the Devil – Sebastian Oldsmith

1976 – Gli esecutori – Ulysses

1975 – That Lucky Touch – Michael Scott

1974 – The Man With the Golden Gun – James Bond

1974 – Gold – Rod Slater

1973 – Live and Let Die – James Bond

1971 – The Persuaders! – Lord Brett Sinclair

1970 – The Man Who Haunted Himself – Harold Pelham

1966 – The Fiction Makers – Simon Templar

1962 – The Saint – Simon Templar, az Angyal

1961 – Gold of the Seven Saints– Shaun Garrett

1961 – The Sins of Rachel Cade – Paul Wilton

1959 – The Miracle – Michael Stuart

1957 – Ivanhoe – Sir Wilfred of Ivanhoe

1956 – Diane – Henri

1955 – The King's Thief – Jack

1955 – Interrupted Melody – Cyril Lawrence

1954 – The Last Time I Saw Paris – Paul Lane

1953 – Robert Montgomery Presents - diplomat francez

1952 – Monkey Business

1951 – Too Young to Kiss

1951 – One Wild Oat

1950 – Father of the Bride

1949 – Paper Orchid

1949 – Trottie True – Stage Door Johnny

1948 – State of the Union

1946 – Picadilly Incident

1945 – Caesar és Cleopatra – soldat roman

1938 – Of Human Hearts Attendant

Roger Moore - Sfântul

A murit Roger Moore. Sfântul (titlu original în engleză: The Saint) este un serial TV produs din octombrie 1962 până în februarie 1969 de televiziunea britanică după scenariul lui Leslie Charteris. Rolul principal al detectivului "Simon Templar" este jucat de actorul Roger Moore. Serialul a fost transmis prin anii 1970 și pe posturile de televiziune din România.