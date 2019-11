A început Black Friday. Pentru unii azi este Black "Fraier" Day

Fenomenul Black Friday cuprinde România. Cel mai așteptat eveniment de reduceri al anului va fi și cel mai spectaculos de până acum. Se estimează că românii vor cumpăra peste zece milioane de produse.

Retailerii au anunțat că vânzările din acest an ar putea fi cu 20% mai mari decât anul trecut și aproape duble față de acum trei ani, pentru că evenimentul a ajuns la maturitate.

Sunt așteptate reduceri începând de la laptopuri, telefoane, electrocasnice, cosmetice și până la mașini și locuințe.

Conform estimărilor PayU România, în acest an, în "Vinerea Neagră" a reducerilor, românii vor face cumpărături în valoare de 1,2 miliarde de lei, în creştere cu 20% faţă de ediţia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzacţiile online, mai mult cu 25% de la an la an.

Valoarea medie a coşului de cumpărături în mediul virtual va înregistra, în acest an, o uşoară scădere (-4%), în comparaţie cu anul 2018, ajungând la 650 de lei.

Potrivit sursei citate, categoria IT&C va rămâne în topul preferinţelor românilor, deşi vânzările produselor din categoriile fashion, home & deco şi turism înregistrează creşteri constante de la un an la altul.

Însă și autoritățile sunt în alertă după ce, în anii precedenți, s-a constatat că, în febra reducerilor mulți au cumpărat produse de calitate slabă sau resigilate după ce fuseseră expuse pe rafturi și ținute în funcțiune sute de ore.

Mare atenție, însă, de unde vă cumpărați produsele, pentru că Black Friday s-ar putea transforma în black fraier day. Au pățit-o clienții din imaginile următoare cu hainele comandate de pe site-uri obscure din China!