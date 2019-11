Black Friday 2019 eMAG. STARTTTTT!! Ora de început pe eMAG.ro a fost 7:25

Start reduceri de Black Friday 2019 la eMAG!!!!

Black Friday 2019 a început la eMAG fix la ora 7 25 dimineața. Reducerile sunt AICI.

Black Friday 2019 a început la eMAG fix la ora 7 25 dimineața. Reducerile sunt AICI. Puteți folosi pentru plata în rate fără dobândă de Black Friday 2019 la eMAG cele 13 carduri acceptate.

Black Friday este cel mai mare eveniment de cumpărături al anului. eMAG face deja al nouălea Black Friday în 2019.

Iată 200 de reduceri de start de la eMAG:

1. Televizor LED Smart Samsung 80 cm, 4k Ultra HD - Preț eMAG 999 lei

2. Mașină de spălat rufe Slim Arctic 6 kg, 1000 rpm, clasa A+++, Steam Clean - Preț eMAG de Black Friday 2019 - 499 lei.

3. Combină frigorifică Arctic 262 litri, A+, 599 lei la eMAG de Black Friday 2019.

4. Laptop Lenovo Ideapad S145-15 AST. AMD A4 9125 pana la 2,60 GHz, 15,6 inch, 4 GB, 128 GB SSD, AMD Radeon R 3 Graphics. Preț eMAG de doar 499 lei.

5. Telefon Huawei P30 Lite. Dual SIM, 128 GB, 4G, preț eMAG Black Friday 2019 de 799 lei.

6. Anvelopă de iarnă Tigar Winter - 99 lei la eMAG de Black Friday.

7. Set gătit Blaumann Gourmet Line, 13 piese, 99 lei.

Aceste oferte / reduceri eMAG de Black Friday 2019 sunt disponibile AICI.

8. Expressor automat Philips EP3510/00, 15 bari, 1,8 l, sistem Aqua Clean, sistem de spumare a laptelui, 5 setari intensitate, optiune cafea măcinată - 999 de lei la eMAG doar cu super oferta de Black Friday 2019.

9. Scutece Pampers Active Baby XXL Box, marimea 4, 9-14 kg, 174 de bucăți la prețul special eMAG Black Friday 2019 de 99 lei.

10. Telefon Apple iPhone 7, 32 GB, Silver la doar 1599 lei de Black Friday 2019 eMAG.

11. Telefon Samsung Galaxy A30s, duam SIM, 64 GB, 4G, Black la preț special eMAG Vinerea Neagră de 949 lei.

12. Telefon OnePlus 7 Pro, dual SIM, 256GB, 8GB RAM, 4G, Mirror Gray - 2999 lei în promoția eMAG Black Friday 2019.

13. Telefon Samsung Galaxy A10, 32 GB, 4G, Card 32 GB inclus - doar 199 lei la eMAG Black Friday!!

14. Telefon Huawei P Smart 2019, 64 GB, 4G, Aurora Blue - 679 lei la eMAG de Black Friday 2019.

15. Telefon Apple iPhone XS - 64 GB - 3999 lei la eMAG de Black Friday 2019.

16. Telefon Nokia 7.2, 128 GB, 6GB RAM, 4G, dual SIM - doar 1299 lei de Black Friday 2019 eMAG.ro.

17. Telefon Samsung Galaxy A40, dual SIM, 64 GB, Blue - la doar 749 lei.

18. Telefon Xiaomi Redmi 7A, dual SIM, 32 GB. 4G, Matte Black - 379 lei la eMAG de Black Friday 2019.

19. Telefon Samsung Galaxy Note 10 Plus, dual SIM, 256 GB, 12 GB RAM, 4G, Aura Black - preț Black Friday 2019 la eMAG de 3499 lei.

20. Telefon Huawei P20, dual SIM, 64 GB, 4G - 1399 lei la eMAG de Black Friday 2019.

21. Telefon Apple iPhone XS Max, 64 GB, preț de doar 4599 lei la eMAG de Black Friday 2019.

22. Televizor LED Star Light, 80 cm, HD, 32DM3501, 299 lei la eMAG de Vinerea Neagră 2019.

23. Televizor OLED Smart LG, 139 cm, 4K Ultra HD, 3499 lei, prețul minim al produsului la eMAG, doar de Black Friday 2019.

24. Telvizor OLED Smart LG, 190 cm, 4K Ultra HD. Prețul de doar 3499 lei la eMAG de Black Friday 2019.

25. Televizor LED Horizon 109 cm, Full HD, doar 499 de lei de Black Friday la eMAG.ro.

26. Televizor LED Smart Philips, 80 cm, Full HD, preț de doar 849 lei la eMAG de Black Friday 2019.

27. Televizor LED Smart Android Philips, 108 cm, 4K ultra hd, la doar 1799 lei la eMAG de Black Friday 2019.

28. Televizor LED Smart Samsung 138 cm, 4K Ultra HD la doar 1899 lei de Vinerea Neagră.

29. Televizor QLED Smart Samsung, 138 centimentri, 4K ultra HD.

30. Televizor LED Smart Android Sony Bravia, 138.8 cm, 4K ultra HD, preț de doar 3699 lei la eMAG de Black Friday 2019.

Articol cu oferte de Black Friday 2019 la eMAG în curs de actualizare. Vă vom prezenta absolut toate prețurile produselor, pentru ca voi să luați o decizie de până acum, iar apoi doar să le căutați repede în siteul eMAG și să prindeți prețul bun până să expire.

eMAG Black Friday - Top 200 cele mai tari oferte

Soundbar Samsung 2,1 canale wireless subwoofer

casti sony cu canceling noise

Boxa portabila Harman Kardon go and play

Camera video sport GoPro Hero7

Aparat foto Mirorless canon eos m100

Aparat foto DSLR Nikon D5600

Consola Playstation 4 cu 35% reducere

Joc Fifa 20

Consola Xbox One S all digital

eMAG - Black Friday cele mai tari laptopuri

Laptop Lenovo V130

Laptop HP 12 RA001NQ cu procesor Intel Celeron de 2,48GB

Laptop Dell Inspirion 3584

Laptop Asus cu procesor Intel Core i3 si reducere de 40%

Laptop Lenovo Ideapad

Laptop Lenovo Ideapad S145

Laptop Asus cu procesor Intel Core i7 si reducere de 32%

Laptop ultraportabil Lenovo Yoga S740 cu procesor i5

Laptop Apple MacBook AIR 13

Laptop Gaming HP Pavilion cu procesor AMD de pana la 3,7 ghz

Laptop Gaming Asus TUF

Laptop Gaming Lenovo Legion

Laptop Gaming Lenovo Legion Y7000

Laptop Gaming Asus ROG Strix

Laptop Gaming Acer Predator Helios 300

Sistem Desktop PC Dell Vostro SFF

Sistem Desktop Gaming Serioux Powered by Asus

Sistem gaming PG Lenovo Legion T530

Sistem PC ALL in one Asus Vivo cu reducere de 39%

Sistem All in one Lenovo IdeaCenter A340

Mac Mini PC Apple

eMAG - Black Friday - accesorii si ceasuri

Smartwatch Garmin Vivoactive 3

Smartwatch Michael Kors Go

Smartwatch Garmin Fenix 5 plus

Bratara fitness Fit bit Charge 3

Bratara fitness Garmin Vivosport

Bratara fitness Huawei Band 4 sport

Tableta Samsung Galaxy Tab S6 cu reducere de 600 de lei

Tableta Huawei MediaPad T3 10

Tableta Alcatel 1T

Acumulator extern A+ cu reducere de 46%

Casca bluetooth mono Jabra Boost

Pachet 2x card de memorie Micro Sd Sand Disk Ultra

Solid State Drive SDD Adata Ultimate

Procesor Intel Core i5

Placa video Asus ROG sTRIX

Solid State Drive SSD Kingston A400

Procesor AMD Ryzen

Placa video Asus GeForce GTX 1050

HDD extern Seagate

HDD Extern WD Elements Portable

Boxe Logitech 5,1

Mouse Gaming Razer Death Adder Essential cu reducere de 44

Mouse gaming Logitech G502 Hero

Casti Gaming Hyper X Cloud II Pro

Monitor Gaming LED PLS Samsung 23,5 inch si reducere de 40%

Monitor Gaming Curbat LED VA Philips

Monitor LED IPS Dell 24 inch

Monitor Gaming Curbat LED MVA AOC cu reducere de 22%

Monitor Gaming LED AOC 31.5 inch

Monitor Gaming LED Acer Predator 24 inch

Multifunctional HP Deskjet 2130

Multifunctional Canon PIXMA

Multifunctional Lexmark

Router wireless Tenda cu reducere de 52%

Router wireless Asus dual band

Sistem Wireless TP LINK

eMAG Black Friday - Situatia la electrocasnicele mari

Masina de spalat rufe Slim Beko 6kg cu reducere de 37%

Masina de spalat rufe Samsung AddWash

Masina de spalat rufe Hotpoint cu 9kg

Masina de spalat rufe cu uscator Slim LG

Uscator de rufe Bosch

Masina de spalat vase incorporabila Electrolux

Pachet incorporabile Zanussi cu reducere de 45%

Pachet incorporabile Electrolux







Cuptor cu microunde Samsung

Combina Frigorifica Indesit

Combina Frigorifica Beko

Combina frigorifica Samsung clasa A+++

Statie de calcat Tefal Easy Pressing cu reducere de 64%

Aspirator fara sac Rowenta Compact Power Cyclonic

Aspirator cu spalare BoSch

Fier de calcat Tefal Ultimate Pure

Grill Tefal Supergrill XL

Masina de paine Philips

Friteuza Tefal Actifry Genius XL cu reducere de 44%

Espressor manual De Longhi Distinta

Pachet de 2 bucati cafea boabe Lavazza Gusto Forte

Sandwich maker Breville Panini

Mop electric Rowenta

Aparat de aer conditionat Star Light

Aur, bijuterii si ceasuri de lux cu 60%

eMAG Black Friday - Oferte speciale

Turist in Romania, pachete turistice

Cu avionul sau masina reduceri de 50%

Lenjerie de pat Kring Enchanted Jungle

Set Alcam Pink Flamingo

Set homeStill

Saleta Green Future Superortopedica

Scaun de birou Kring Star

Topper Green Future Argentum Therapy

Set tigai Tefal Ingenio Cook n Clean

Set Tefal Ingenio Expertise

Serviciu de masa Luminarc Authentic

Masa de calcat Leifheit AirBoard M Solid

Set Tacamuri Heinner New York

Uscator de rufe Leifheit Pegasus 200 DeLuxe Mobile

Perie rotativa Rowenta Brusc Activ Premium Care cu reducere de 66%

Periuta de dinti electrica Oral B Genius

Epilator IPL Philips Lumea

Aparat de tuns cu vacuum Rowenta TN 9300

Aparat hibrid Philips OneBlade Pro

Ondulator Babyliss Curl Secret

Apa de parfum Calvin Klein Euphoria cu reducere de 41%

Apa de toaleta Hugo Boass The Scent

Pachet Moroccanoil Color Complete

Apa de toaleta Dolce Gabbana Light Blue cu reducere de 59%

Aparat de ras Gillette Fusion Pro Glide Styler

Pachet Nivea Cellular

Pachete de sanatate, relaxare si frumusete,

oferte de telefonie mobila

Starbucks vouchere

Pachet lapte praf Neste NAN 3 optipro

Sterilizator 3 in 1 Philips Avent

Pompa de san Philips Avent Easy Comfort

Aparat de gatit Philips Avent cu reducere jumatate din pret

Scaun de masa Juju eat and play

Scaun de masa 2 in 1 kiderkraft Fini

Scaun Auto Kiderkraft Comfort up

Scaun auto i size Britax Romer

Carucior 3 in 1 Inglesina Zippy Pro System

Fotoliu Balansoar 4 moms

Patut copii Wunderkid Trend

Pat Junior U Grow Belive in your dreams

Aparat de aerosoli Laica

Baby monitor Mappy

Detergent capsule Ariel Pods Mountain Spring

Jucarie de plus interactiva Disney Minnie Mouse Emotions

Jucarie de plus Mappy Fluffy Friends

Cub activitati Mappy 6 in 1

Lego Creator cu reducere de 40%

Masinuta electrica Mappy Nitro

Joc de societate Kosmos Catan

eMAG Black Friday - Jocuri si jucarii

Lego Tehnic

Lego City police furtul de diamante

Lego Friends centrul animalutelor din Heatlake

set joaca Paw Patrol ultimate fire truck

Set 2 balastere nerf

Set joaca Hot Wheels City

Papusa LOL Surprise Makeover

Set joaca Disney Vampirina

Tricicleta Mappy Joy

Anvelopa de iarna Sailun Ice Blazer

Anvelopa de iarna Tigar wINTER

Anvelopa de iarna BF Goodrich

Radio MP3 PLayer auto Sony

Camera auto DVR Navitel

Trusa de scule profesionala

Masina de gaurit si insurubat Bosch Easy Drill 1200

Motofierastrau Ruris

Aparat de spalat cu presiune Karcher K2 Car Home and Piep cleaning

Pachet Philips Hue

Invertor de sudura industrial Velt

Pachet Sanitar Franke

Hrana pentru caini Royal Canin

Hrana pentru caini Nutribest Adult

Hrana pentru pisici Whiskas

Banda de alergare Kondition cu reducere de 25%

Bicicleta Fitness Kondition

Bicicleta fitness Kndition eliptica

eMAG Black Friday - trolere pentru vacanta

Set trolere Kring Salvador

Troler Samsonite Pro DIX 4

Masa de joc Action One

Schiuri Fischer XTR Race RT

Clapari Fischer RC4

Ochelari SKI

Pantofi Sport Nike Court Royale

Ghete US Polo Assn

Ceas Fossil

Geaca impermeabila Trepass cu reducere de 70%

Geaca impermeabila Trespass pentru femei

Ceas Fossil Jacqueline

Cizme UGG classic mini II cu reducere de 44%

Pantofi sport Fila Ray Tracer pentru femei

Geanta Guess reversibila de piele ecologica