5 semne care îţi spun că ai putea avea cancer fără să ştii

Semnele cancerului nu sunt intotdeauna vizibile sau evidente. De aceea trebuie sa fii atenta la toate modificarile care au loc in corpul tau.

1. Un nodul sub piele care pare tare la atingere - Asigura-te ca te palpezi in mod regulat, in special la sani, testicule, axila, gat, abdomen si piele.



2. Mancarimi sau piele iritabila - Cancerul este tratat ca o bacterie de sistemul imunitar. De aceea, fluxul sanguin este ridicat in zonele in care apar tumorile, sub piele.



3. Rani care nu se vindeca - Daca o rana nu s-a vindecat dupa doua saptamani, poate fi un semn de cancer. Sistemul tau imunitar prioritizeaza vindecarea bolii, fata de rana.



4. Umflaturi pe limba sau in gura - Mergi urgent la medic, in special daca aceste umflaturi sunt colorate.



5. Probleme de inghitire, indigestie sau pierderea poftei de mancare - Cancerul afecteaza abilitatea naturala a corpului tau de a manca.



