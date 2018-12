3 zodii vor avea cel mai trist final de an. Dezamăgirile sunt la ordinea zilei

Finalul de an nu se anunță extraordinar pentru toate nativele. Trei zodii vor avea mult de suferit la finalul acestei luni, din cauza persoanelor din jurul lor, care le dezamăgesc constant, fără urme de regret.

Iată care sunt cele 3 zodii care vor avea parte de cel mai trist final de an:



Rac



Femeile Rac sunt serioase, calculate, mature și foarte sincere. În ciuda faptului că dispun de demnitate, cei din jurul lor le dezamăgesc profund din cauza minciunilor inventate. O rudă le promite că de Revelion le va face o vizită, însă așteptarea se dovedește a fi în zadar. Din cauza acestui fapt, se simt dezamăgite, se consumă foarte mult pe acest subiect și ratează petrecerea de Anul Nou. Sfatul astrelor pentru această zodie este să nu mai pună totul la suflet și să treacă cu capul sus peste orice.



Fecioară



Fecioarele sunt femei sensibile, dar care se ascund într-o carapace, pentru a nu le arăta tuturor cât de vulnerabile pot fi. Cu toate acestea, se pare că sfârșitul de an îi aduce Fecioarei multă tristețe, deoarece partenerul de viață ominte în privința sentimentelor. Discuția aprinsă care are loc chiar înainte de Revelion aduce cu sine și despărțirea, lucru care o face să petreacă ultimele zile din an în pat, plângând. Astrele recomandă acestei zodii să își găsească forța necesară pentru a trece cu brio peste acest moment dificil.



