Zodii care NU ştiu să iubească. Le aşteaptă o viaţă de singurătate şi necaz

Pe cat de mult sta in natura omului sa se indragosteasca, pe atat ne temem sa nu ne pierdem pe noi insine in favoarea celuilalt. Unii renunta la temeri si ajung sa iubeasca si, poate, sa sufere. Altii permit dragostei sa intre in vietile lor treptat. Iar unele zodii, care nu stiu sa iubeasca, se chinuie destul de mult inainte sa accepte dragostea in vietile lor.