Ziua deciziei în dosarul de corupție al lui Ludovic Orban

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie urmează să dea, marţi, sentinţa în dosarul în care Ludovic Orban este acuzat că şi-a folosit funcţia politică şi a acţionat cu intenţie când a cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să îşi susţină campania electorală în calitate de candidat PNL la Primăria Bucureşti. Decizia completului de trei judecători nu va fi definitivă.

Procurorii DNA au cerut, la ultimul termen, în 16 ianuarie, condamnarea lui Ludovic Orban la o pedeapsă cu executare. Orban a susţinut că nu este vinovat şi că vrea să i se facă dreptate, iar cu mâna pe Biblie a spus că nu a vrut să beneficieze de o finanţare ilegală, potrivit News.ro.

În luna aprilie, surse judiciare arătau că Tiberiu Urdăreanu l-a denunțat pe liderul liberal Ludovic Orban la DNA, pentru că i-a cerut 50.000 de euro pentru campania sa electorală. Imediat, Orban și-a retras candidatura pentru Primăria Capitalei și a demisionat din postul de prim-vicepreședinte PNL și de vicepreședinte al Camerei Deputaților.

„În primul rând, nu eram prieteni, nici măcar apropriați. Ne cunoșteam din perioada în care dânsul a fost ministru al Transporturilor. În prima parte a anului 2016, am fost în arest la domiciliu și, ulterior, în control judiciar (...) pentru o promisiune indirectă și voalată. Așadar, când vine cineva și îmi cere direct și nevoalat o sumă cash... Am stat și am rumegat ceva timp situația și m-am întrebat ce să fac în situația asta. Mi-am amintit că am văzut în dosarul meu că luni de zile la rând am avut mandat de urmărire «total», adică și telefon, și acasă, și la birou, peste tot.... Eu eram într-o situație-limită atunci, și pentru mine riscul de mi se agrava situația era mult mai mare decât riscul de a spune cineva că «ăsta l-a dat în gât pe Orban»", a explicat Tiberiu Urdăreanu într-un interviu recent.

Ludovic Orban a fost trimis în judecată de DNA în luna mai 2016, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite.

Potrivit DNA, la data de 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală la alegerile locale din vara anului 2016, în care acesta fusese nominalizat de PNL să candideze la funcția de primar al municipiului București.

Astfel, în martie 2016, Urdăreanu s-a întâlnit cu Orban la domiciliul celui dintâi, ocazie cu care fostul deputat i-a comunicat că are nevoie de 50.000 de euro în numerar, pentru a-i folosi în vederea promovării imaginii sale ca și candidat la Primăria Capitalei, iar banii erau ceruți în numerar "tocmai fiindcă erau... pentru posturi TV".

"Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri că el pretinde puțin că nu mai e cum era pe vremuri. (...) Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri să se gândească dacă poate să dea banii: 'te gândești dacă poți sau îmi dai un șut în fund'. Ludovic Orban i-a spus că nu vrea nimic de la partid", se arată în rechizitoriul DNA.