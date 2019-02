Guvernul nu renunță la ordonanța care aruncă în aer Justiția

Premierul Viorica Dăncilă a spus luni, înainte de întrevederea cu reprezentanții din justiție de la Palatul Victoria, că Guvernul nu va renunța la OUG 7 pe legile justiției.

Dăncilă merge până în pânele albe OUG7 și atacă alți miniștrii ai Justiției. "Ați văzut vreun premier care să discute toate ordonanțele cu societatea civilă? Nu am văzut ca ministrl Prună să fi consultat magistrații când a făcut modificări legislative", a spus Dăncilă.

Premierul revine la clasica, deja, temă concilierii. "Cred ca dialogul e foarte importat. De ce acum și nu înainte. Dialogul trebuie purtat cu ministrul Justiției. Premierul poartă dialogul atunci cand în spațiul public apar nemulțumiri. Aceste lucruri trebuies foarte mult discutate, dar intre Tudorel Toader și societatea civilă. Am vazut în spatiul public manifestari care nu se încadrează cu libertatea de expresie. Solicit organelor să ia măsuri, pentru ca în fața legii suntem egali. Cineva cu care facem o justitie selectiva nu trebuie incurajat", și-a încheiat atacul asupra protestatarilor premierul Dăncilă. susține că nu prin violență sau jigniri avansează societatea, ci prin dialog și conses. Să luăm o decizie care să fie corectă, nu decizie impusă de o parte sau alta".

Premierul a precizat cu privire la discuția de astăzi că „dialogul trebuie purtat înainte de ministrul de resort”.

„Prim-ministrul poartă această dialog atunci când în spațiul public apar nemulțumiri și este nevoie de intervenția primului ministru”, a mai spus Dăncilă, care a precizat că este de acord că „justiția trebuie să fie puternică și independentă în România”.

„Am înțeles că sunt asociații care vor să vină la discuții, unii care nu vor să vină. Eu am văzut că au fost proteste. Au fost nu legate numai de justiție. În altă ordine de idei am primit numeroase mesaje care susțin ordonanța. Deci lucrurile sunt împărțite. Sunt o parte care o susțin și o parte care nu o susțin. Fiecare are dreptul să-și spună părerea.

Oportunitatea unei astfel de decizii o decide premierul, dar o decide la propunerea ministrului de resort. Aprecierea este la nivelul întregului guvern. Am considerat că nu violența sau jignirile sunt lucrurile care vor schimba țara în bine. Am văzut la Ministerul Justiției cum s-au manifestat unele persoane. Nu cred că prin agresearea presei societatea duce la respectarea democrației. Cred că ar trebui o solidaritate a presei, în special după ce am văzut seara trecută la protest. Pentru mine este de neacceptat.

Cred că deja am dat mesajul pentru cetățenii nemulțumiți. E imporant ca azi să-i ascultăm pe toți. La final să luăm o decizie care să fie corectă, nu decizie impusă de o parte sau alta”, a declarat Viorica Dăncilă.

Totuși, șefa Guvernului lasă o portiță deschiză pentru cei care încă mai speră într-un dialog cu PSD. "Am deschidere la dialog, daca argumente temeinice le justifică nemulțumirile".

„Astăzi sper ca cei care au nemulțumiri, care au ieșit în spațiul public și și-au exprimat aceste nemulțumiri, să vină la această întâlnire la Palatul Victoria, să vedem care sunt problemele pe care nu le agreează, cum le justifică și apoi vom lua o decizie referitor la aceste aspecte. Ceea ce vreau subliniez este că nu vom renunța la ordonanță. Am văzut ieșiri în spațiul public, care au solicitat să renunțăm la această ordonanța în totalitate. Am spus întotdeauna că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă să renunțăm și la lucrurile bune din dorința unora de a face acest lucru”, a spus Dăncilă, care a adăugat că dialogul este foarte important.

Am primit foarte multe organizatii care susțin aceasta ordonanta sunt o parte care nu o sustin si există o parte care o sustin. Modificare nu se face in starda, dar trebuiee sa aveem convingerea ca modificiarile sunt bune.OUG 7 o face premirul , dar la propunerea lui Tudorel Toader.

Atac dur lansat de premierul Viorica Dăncilă după ce președintele Klaus Iohannis a atacat bugetul la CCR. E spune că mutarea lui Iohannis e una cus scop electoral. "Acestea declarații sunt politice, de campanie electorală. Aceleași declarații erau înainte de a prelua președinția Consiliului UE. Aceleași lucruri le spunea domnul președinte și atunci. Că nu vom avea rezultate și realitatea infirmă acest lucru. Președinția română a închis de două ori mai multe dosare în două luni, decât fosta președinție. Acest guvern pe care domnul președinte îl critică a adus multe rezultate bune pentru români. Să îi întrebăm pe cei cărora le-au crescut salariile. Ca să generalizezi și să spui că acest guvern nu a făcut nimic bun nu poate fi decât electoral. Dacă aș fi văzut lucruri concrete, aș fi luat măsuri, dar așa am văzut că interesul electoral primează interesului românilor", a declarat Viorica Dăncilă.